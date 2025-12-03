El destrozo de la Copa África en LaLiga

La Copa África provoca como de costumbre un problema durante las competiciones en la mayoría de las ligas europeas. Incluso en las segundas divisiones. Eso va a afectar a muchos clubes que pierden a algunos de sus mejores jugadores, como puede ser el caso de Etta Eyong en el Levante u Ounahi en el Girona. Con todo eso es importante analizar, a la espera de que las listas sean oficiales, qué selecciones cuentan con futbolistas de LaLiga. Algunos casos están prácticamente confirmados, otros ya lo están y hay dudas por rendimiento como puede ser Nobel Mendy del Rayo, que viene estando a un nivel sensacional.

Marruecos tiene en LaLiga a futbolistas muy titulares como son Amrabat y Abde del Betis, Ounahi del Girona y El Hilali de Espanyol. Por su parte, otros jugadores como Brahim del Madrid, Abqar del Getafe, Chaira del Oviedo, Yusi del Alavés, El-Abdellaoui del Celta o Akhomach del Villarreal también pueden ser convocados.

Etta, con Camerún. / @AllezLesLions

Precisamente el Villarreal sufre con la convocatoria de Costa de Marfil ya que Nicolas Pepé irá seguro y es uno de sus mejores futbolistas este curso, sobre todo al arranque. Pathe Ciss del Rayo y Nobel Mendy también son opción dentro de 'los elefantes', mientras que Diaby del Elche tiene pocas opciones.

En el caso de la República Democrática del Congo estarán seguro Pickel (Espanyol) y Bakambú (Real Betis), mientras que Diangana del Elche es una opción pero podría quedarse fuera.

El caso de Camerún es uno de los llamativos porque el Levante UD pierde a uno de sus mejores jugadores y además es uno de los goleadores: Etta Eyong. Boyomo, indiscutible en el centro de la defensa rojilla, es otra de las bajas importantes de la competición. Neyou, por su parte, no es indiscutible ni protagonista en el Getafe, pero también iría convocado.

En el caso de Nigeria el gran afectado es el Sevilla que tiene a Ejuke y Akor Adams prácticamente asegurados en la lista de convocados. Por su parte, Sadiq de la Real Sociedad y Ejaria son duda, algo que también sucede con Mali y Moussa Diarra del Alavés.

Mientras, en el caso de Guinea Ecuatorial, el Mallorca perderá a Omar Mascarell, el Alavés a Abde Rebbach y Angola a David Carmo y Nteka. Por su parte, Hassan del Oviedo está prácticamente descartado como convocado por Egipto.

Salah, uno de los cracks de la Premier que irá a la Copa África

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, se incorporará a la selección de Egipto el próximo 15 de diciembre para disputar la Copa Africana de Naciones (AFCON), que se disputará en Marruecos, del 21 de diciembre al 18 de enero.

"Es el 15 de diciembre, pero como siempre en estas situaciones hay un jugador, un país y un club involucrados. Por eso, se hablará sobre lo que es mejor para los tres. Siempre hay conversaciones y comunicación entre el jugador, club y país. No es nada nuevo", expresó Arne Slot, técnico de los 'Reds' en la previa del encuentro ante el Sunderland.

Salah, que fue suplente y no tuvo minutos en la victoria del Liverpool ante el West Ham el domingo, jugaría su último partido ante el Brighton & Hove Albion, y en caso de llegar a la final de la Copa África, se podría perder hasta 6 partidos de Premier League, incluyendo los duelos ante el Arsenal, el líder, y el Tottenham.

"Por supuesto que un jugador no está feliz si no juega. No fue el único que no estaba contento por no ser titular, pero es normal. Su comportamiento fue el esperado en un profesional como él al apoyar a sus compañeros y manejar muy bien la situación", subrayó.

Cambio de Etoo a un mes de la Copa África

Samuel Eto'o, que ha sido reelegido presidente de la Federación de Camerún, ha decidido cambiar de seleccionador a menos de un mes del inicio de la Copa de África que se disputará en Marruecos y nombrar a David Pagou.

En un comunicado del organismo, Eto'o informa de la designación, aprobada por el comité de urgencia a propuesta del exdelantero del Real Madrid y Barcelona, de Pagou como nuevo seleccionador en lugar del belga Marc Brys.

Según la información, Pagou tendrá como coordinador a Martin Mdtoungou y técnico adjunto a Alexandre Gregoire, entre otros cargos del cuerpo técnico, mientras que el coordinador de las selecciones nacionales derá Timothee Atouba.

Los 'leones indomables', que no consiguieron clasificarse para el Mundial 2026, se estrenarán en la Copa de África el día 24 ante Gabón, el 28 se enfrentarán a Costa de Marfil y el 31 a Mozambique.