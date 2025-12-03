Las dudas de Álex Baena con sus molestias

Noche para olvidar del Atlético de Madrid en el Camp Nou. El conjunto colchonero se dio de bruces con una muy buena versión del FC Barcelona, que le acabó pasando por encima. Los dolores de cabeza no quedaron ahí, sino que la situación de Álex Baena dejó un regusto de boca todavía peor.

El exfutbolista del Villarreal CF, que marcó el gol atlético y que esta siendo uno de los mejores futbolistas de LaLiga, no pudo pasar de la hora de juego y tuvo que ser sustituido por Thiago Almada.

Tuvo que ser cambiado

Baena sintió unas importantes molestias y tuvo que parar su participación en el partido, dejando su lugar al mediapunta argentino, lo que complicó mucho las posibilidades colchoneras de sacar el partido adelante.

El centrocampista habló después del partido y trató de tranquilizar a la afición por el hecho de haber tenido que ser sustituido, pero no pudo determinar al alcance de las molestias.

Pendiente de evolución

"Veremos mañana", señaló un Baena que estos días determinará en los entrenamientos con el Atlético de Madrid si es una cuestión de descanso o si tienen una mayor envergadura.

Atletico Madrid's Alex Baena (L) celebrates with teammates after scoring the 0-1 goal during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Atletico Madrid, in Barcelona, Spain, 02 December 2025. EFE/ Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

El equipo del Cholo juega el próximo sábado por la noche frente al Athletic Club y al preparador argentino le gustaría contar con Baena, su futbolista diferencial en tres cuartos de campo, pero dependerá de su evolución a lo largo de la semana.

Poco margen

Sus dolencias no le deberían impedir jugar, pero es cierto que el hecho de que solamente haya cinco días entre los dos encuentros puede llevar al entrenador a realizar una dosificación de esfuerzos para evitar una lesión.