COPA DEL REY - SEGUNDA RONDA
El Eldense elimina al Almería y espera... ¡un Primera!
Los del Pepico Amat le dieron la vuelta a la eliminatoria en diez minutos en la segunda mitad... El jugador del Valencia, cedido en Elda, Hamza Bellari abrió el camino con un golazo
El Eldense se ha clasificado para la tercera ronda de la Copa del Rey tras sorprender este miércoles en su feudo, el Nuevo Pepico Amat, al Almería por 2-1, con goles de Hamza Bellari, jugador cedido por el Valencia CF, y Nacho Quintana. Los tantos con los que han noqueado al tercer clasificado de la Segunda división, llegaron en el segundo periodo, y le permitieron remontar el marcador y superar la eliminatoria.
El conjunto almeriense, uno de las claros aspirantes a ascender a Primera división, categoría de la que descendió en mayo de 2025, se adelantó con un gol de Soko en el minuto 30. Con 0-1 en el marcador para los almerienses se alcanzó el descanso.
Pese a tener la eliminatoria cuesta arriba, el conjunto alicantino, en una categoría por debajo respecto a su rival copero, remontó en apenas diez minutos. En el 54', Hamza Bellari anotó un gran gol para empatar, y en el 64' fue Nacho Quintana el que desequilibró la balanza a favor del conjunto alicantino.
El 2-1 se mantuvo hasta el final, así Eldense consiguió una clasificación que le permitirá enfrentarse en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey a un equipo de la máxima categoría, al igual que la temporada pasada cuando se midió en Elda al Valencia. ¿Podría repetirse?
Ficha técnica
CD Eldense: Pablo Valencia; Alejandro Ibarrondo, Álex Serra, Arnau Gaixas, David Ruiz (Jesús Clemente, 68’); Guillermo Macho, Rubén Quintanilla (Manu Molina, 76’), Borja Calvo (Marcos Bustillo, 68’); Rafa Núñez (Rober Ibáñez, 68’), Boston Billups (Nacho Quintana, 46’) y Hamza Bellari.
UD Almería: Bruno Iribarne; Marcos Luna, Aridane Hernández, Pedro Fidel, Alejandro Centelles; Iddrisu Baba (Sergio Arribas, 72’), Selvi Clua; Arnau Puigmal (Hou, 78’), André Horta (Lucas Robertone, 63’), Marko Perovic (Adrián Embarba, 63’); y Patrick Soko (Thalys, 63’).
Goles: 0-1 (30’) Soko. 1-1 (54’) Bellari. 2-1 (65’) Nacho Quintana.
Árbitro: Salvador Lax Franco (murciano). Amonestó a Bustillo (88’), Arribas (92’) y Clemente (94’).
Incidencias: Estadio Nuevo Pepico Amat. Encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con la presencia de unos 3.100 espectadores.
- Lubo Penev está semiinconsciente, se merece una respuesta popular romántica de València
- Mensaje de Corberán a Danjuma
- Esta es la edad legal en la que un niño puede quedarse solo en casa en España
- La última hora de la grave enfermedad de Lubo Penev
- Las notas del Valencia CF contra el Rayo Vallecano
- Legends impulsa su oferta de 'hospitality' para el Nou Mestalla
- Nuevo acuerdo televisivo para seguir la Liga Endesa en España
- El Valencia suma un punto 'de rebote' en Vallecas