El Eldense elimina al Almería y espera... ¡un Primera!

El Eldense se ha clasificado para la tercera ronda de la Copa del Rey tras sorprender este miércoles en su feudo, el Nuevo Pepico Amat, al Almería por 2-1, con goles de Hamza Bellari, jugador cedido por el Valencia CF, y Nacho Quintana. Los tantos con los que han noqueado al tercer clasificado de la Segunda división, llegaron en el segundo periodo, y le permitieron remontar el marcador y superar la eliminatoria.

El conjunto almeriense, uno de las claros aspirantes a ascender a Primera división, categoría de la que descendió en mayo de 2025, se adelantó con un gol de Soko en el minuto 30. Con 0-1 en el marcador para los almerienses se alcanzó el descanso.

Soko y Gaixas pelean por la pelota en el césped del Pepico Amat / UD Almería

Pese a tener la eliminatoria cuesta arriba, el conjunto alicantino, en una categoría por debajo respecto a su rival copero, remontó en apenas diez minutos. En el 54', Hamza Bellari anotó un gran gol para empatar, y en el 64' fue Nacho Quintana el que desequilibró la balanza a favor del conjunto alicantino.

El 2-1 se mantuvo hasta el final, así Eldense consiguió una clasificación que le permitirá enfrentarse en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey a un equipo de la máxima categoría, al igual que la temporada pasada cuando se midió en Elda al Valencia. ¿Podría repetirse?

Ficha técnica

CD Eldense: Pablo Valencia; Alejandro Ibarrondo, Álex Serra, Arnau Gaixas, David Ruiz (Jesús Clemente, 68’); Guillermo Macho, Rubén Quintanilla (Manu Molina, 76’), Borja Calvo (Marcos Bustillo, 68’); Rafa Núñez (Rober Ibáñez, 68’), Boston Billups (Nacho Quintana, 46’) y Hamza Bellari.

UD Almería: Bruno Iribarne; Marcos Luna, Aridane Hernández, Pedro Fidel, Alejandro Centelles; Iddrisu Baba (Sergio Arribas, 72’), Selvi Clua; Arnau Puigmal (Hou, 78’), André Horta (Lucas Robertone, 63’), Marko Perovic (Adrián Embarba, 63’); y Patrick Soko (Thalys, 63’).

Goles: 0-1 (30’) Soko. 1-1 (54’) Bellari. 2-1 (65’) Nacho Quintana.

Árbitro: Salvador Lax Franco (murciano). Amonestó a Bustillo (88’), Arribas (92’) y Clemente (94’).

Incidencias: Estadio Nuevo Pepico Amat. Encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con la presencia de unos 3.100 espectadores.