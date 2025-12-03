¿Peligra Pedri para jugar contra el Betis por lesión?

La victoria del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid no pudo ser disfrutada al cien por cien por la hinchada culé. A pesar del triunfo, las situaciones de Dani Olmo y Pedri dejaron a la afición con la respiración en compás de espera hasta saber el alcance de sendas dolencias.

El caso más aparatoso fue el de Dani Olmo, ya que su cara de preocupación y de intenso dolor lo decía todo, no se iba a quedar en una leve contusión o un esguince de grado uno... Y el diagnóstico final ha sido el de una luxación en el hombro, lo que puede hacer que se pierda un buen número de encuentros.

Dani Olmo tendido en el suelo tras su lesión / SD

Pidió el cambio

La otra situación fue la de Pedri. El canario se echó al suelo con molestias evidentes en la cara posterior del muslo y pidió el cambio después de un recital futbolístico en la parcela ancha, lo que encendió todas las alarmas.

El jugador no se veía para continuar y las sospechas de una posible lesión muscular hacían que se temiera lo peor en el ambiente, pero finalmente se quedó en un susto a juzgar por las dclaraciones de Hansi Flick y el propio Pedri.

Mensaje tranquilizador

El técnico alemán dijo en sala de prensa que Pedri estaba "bien" y el propio jugador lo dijo también a través de sus redes sociales para tranquilizar a la parroquia blaugrana.

¿Forzar con molestias?

A partir de ahí la gran pregunta es si llegará a jugar contra el Betis, ya que a pesar de no existir lesión la cercanía entre los dos partidos puede sugerir un planteamiento más conservador para no acrecentar sus molestias.