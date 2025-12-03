Ridículo de Soto Grado con Vinícius en el recuerdo: El doble rasero arbitral con el Madrid

Todo lo externo al fútbol en referencia a árbitros, polémicas, WAGs y demás hace ya tiempo que se convirtió en un corralito de 'Sálvame' en el que lo único importante es el echarse las cosas en cara y el "y tú más". La salsa del fútbol que le dicen. Algo que es totalmente lícito y que entra en el juego del debate deportivo que es más antiguo que el hilo negro. Hasta ahí todo correcto, sin emabrgo hay cosas que no se pueden discutir, sino comprobar y es el ridículo que hace el Real Madrid una y otra vez con el tema arbitral. Total y absoluto. Mientras el club dirigido por Florentino Pérez lanza una tras otra campaña de desprestigio hacia los árbitros españoles, estos siguen plegándose ante el Real Madrid y sus jugadores con diferentes varas de medir el juego y también diferente trato según el escudo de la camiseta que lleves. Algo habitual con los grandes desde que el fútbol es fútbol, pero para que el madridismo en general y, en concreto, personajes como Vinícius se ruboricen.

La última polémica ha surgido a raíz de un vídeo de César Soto Grado durante el partido de Copa del Rey entre el CD Numancia y el RCD Mallorca. El colegiado ha perdido los papeles con una protesta de Manu Morlanes. Soto Grado le mostraba la cartulina amarilla al jugador del Mallorca pero no contento con eso se fue despavorido y colérico a por Morlanes con actitud chulesca. En la acción Soto Grado incluso empuja a Pablo Torre y a otro compañero para encararse con Morlanes y amenazándole: "Te saco otra, te saco otra". Una actitud que demuestra la falta del respeto y el doble rasero que algunos árbitros tienen con jugadores que no son del Real Madrid o del FC Barcelona.

Lamine Yamal habla con el colegiado César Soto Grado durante el Clásico de la temporada 23-24 de LaLiga EA Sports

La doble cara árbitral con el Real Madrid

Los usuarios de 'X' reaccionaron rápido al vídeo publicado por la cuenta de Movistar Fútbol. Precisamente uno de ellos rescató otro vídeo de la misma cuenta en el que se ve cómo se dirige Soto Grado a Vinícius, precisamente en un RCD Mallorca - Real Madrid. En las imágenes se puede ver al brasileño gritando y haciendo aspavientos a Soto Grado, mientras el árbitro, reacciona tranquilo y con calma, que termina hablando con Dani Carvajal como capitán, advirtiéndole de la actitud de Vinícius. Otra película bien diferente a la de Los Pajaritos.

No es la primera vez que Vinícius se aprovecha de la connivencia arbitral pese a aquellos que se tiran todo el día hablando de Negreira. Mientras tanto el brasileño ha seguido con su espectáculo que le acredita como un mal deportista y un jugador irrespetuoso con el público de cualquier estadio al que va. A Vinícius le gusta más una polémica que un balón. Sin ir más lejos el brasileño volvió a liarla en Montilivi en la derrota del Madrid contra el Girona mandando a los catalanes a Segunda División.

Un Soto Grado, por cierto, al que Real Madrid TV ya le sacudió en su día por su actitud con Vinícius: ¿Quedaría escaldado y por eso su cambio?