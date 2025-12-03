"Era una depresión": la dura confesión de Varane sobre su etapa en el Real Madrid

Raphaël Varane, exdefensa del Real Madrid, ha roto su silencio sobre uno de los capítulos más oscuros de su carrera. En una entrevista con ‘Le Monde’ el excentral reconoce que cuando llegó al club blanco con 18 años vivió “una depresión” y que “no disfrutaba de nada”, a pesar de estar cumpliendo el sueño de fichar por uno de los gigantes del fútbol europeo.

Soledad y dudas en su primera etapa en el Real Madrid

Varane explica que su aterrizaje en el Real Madrid fue tan vertiginoso como solitario. Procedente del Lens, sin una adolescencia al uso, se encontró en una ciudad nueva, entrenando a diario y con muy pocos minutos. Esa mezcla de presión, expectativas y falta de juego le hizo sentir que su sueño “se desvanecía”. En el campo se mantenía concentrado, pero fuera de él no quería ni volver a casa. “Estaba atrapado en una soledad” y llegó a pensar si había tomado la decisión correcta al aceptar la llamada del club blanco.

Estaba atrapado en una soledad Raphaël Varane

El francés admite que no compartió su situación con nadie en el vestuario ni en su entorno. Pensaba que aquel sufrimiento era “el precio a pagar” por triunfar en la élite. Años después, y ya retirado con solo 31 años, reconoce que se trataba de un episodio depresivo que hoy identifica con total claridad. Tras conquistar el Mundial de 2018 con Francia, volvió a atravesar un profundo bajón emocional que marcó de nuevo su trayectoria.

El defensa francés Raphael Varane en su estapa en el Real Madrid. / EP

El peso del calendario y la salud mental en el fútbol de élite

Varane denuncia además la exigencia del calendario actual como un factor clave en el deterioro de la salud mental de los futbolistas. Recuerda que llegó a jugar con el Manchester United apenas nueve días después de perder la final del Mundial de 2022, sin tiempo para digerir la derrota ni descansar. Esa “locura competitiva” fue, según confiesa, uno de los motivos que aceleró su retirada prematura.

Con su testimonio, el exdefensa del Real Madrid reclama que la salud mental deje de ser un tema tabú en el fútbol de élite. Insiste en que mostrar vulnerabilidad “no es ser débil” y subraya que, detrás de los títulos y los focos, los jugadores siguen siendo personas. Su historia abre un nuevo debate en el club blanco y en todo el deporte profesional sobre cómo acompañar a los jóvenes talentos que llegan a la cima demasiado pronto. El duro relato de la depresión de Raphaël Varane en el Real Madrid vuelve a poner el foco en los problemas de salud mental en el fútbol y en la necesidad de una mayor protección para los jugadores