Antony salió cojeando del Ciutat con el partido del Barça en el horizonte

El Betis superó el trámite copero en el Ciutat de València frente al Torrent. A pesar de la buena actuación de los valencianos, el cuadro verdiblanco sacó a relucir toda su calidad individual y venció con un resultado de 1-4. Sin embargo, no todas las noticias son positivas en el Benito Villamarín. Antony, jugador franquicia del Real Betis y una de las grandes amenazas en el encuentro de Copa del Rey, salió cojeando del estadio y su presencia en el partido contra el Barcelona no está confirmada.

No ha entrenado con el grupo

Tras un choque producido durante el partido, el brasileño sufrió un leve esguince de tobillo y no se ha ejercitado con el resto del grupo en la sesión del jueves. Se trataba de un entrenamiento de recuperación para los jugadores que fueron titulares en València, como es su caso. Se espera que su articulación evolucione progresivamente, aunque delante tendrá un rival exigente, el líder de la Primera División.

Saltaron las alarmas cuando se marchó sustituido al minuto 66 y se le vio con una bolsa de hielo en el banquillo. Luego caminaba con dificultad por la zona mixta y dicha imagen comenzó a preocupar a la afición. No obstante, en el avión de regreso ya se le veía con mejor aspecto y tranquilizó a la parroquia verdiblanca asegurando que jugaría el sábado en La Cartuja.

André Almeida y Tárrega, ante Antony / LaLiga

El deseo del futbolista, estar en La Cartuja

Hoy en la ciudad deportiva ha sucedido lo mismo y ha manifestado a sus compañeros y cuerpo técnico que estará disponible para el partido ante el FC Barcelona. El propio Antony no quiere perderse la cita ante el líder, un escenario mundial. La idea de regresar a la selección 'carioca' sigue en la mente del extremo y es sabedor de que participar en duelos así incrementa sus opciones de ser seleccionado con 'La Canarinha'. Antony ya se perdió el derbi frente al Sevilla por la tarjeta roja que vio ante el Girona y podría perderse también el siguiente encuentro.