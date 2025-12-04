Camavinga, duda ante el Celta por un esguince de tobillo

Eduardo Camavinga encendió las alarmas en el Real Madrid durante el encuentro frente al Athletic Club. El mediocentro francés, que no pudo finalizar el partido, sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo y se mantiene como seria duda para el duelo de LaLiga del próximo domingo en el Santiago Bernabéu ante el Celta. Aunque la lesión no reviste gravedad, el club y el cuerpo técnico han decidido esperar a la evolución del futbolista antes de tomar una decisión definitiva.

Un susto que no parece grave, pero que preocupa

Camavinga se retiró del terreno de juego tras un lance con un rival que le provocó fuertes molestias en el tobillo. Pese a intentar continuar, sus gestos de dolor eran evidentes y terminó pidiendo el cambio para dejar su sitio a Arda Güler. El club ha confirmado que el francés sufre un esguince leve y que se someterá a pruebas y un test específico el sábado para evaluar su disponibilidad.

Arda Guler of Real Madrid CF in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid CF at Anfield on November 04, 2025 in Liverpool, England. AFP7 04/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Liverpool FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Esta no es la primera vez que el mediocentro tiene problemas en esa articulación. En septiembre ya sufrió una lesión similar que lo mantuvo varias semanas fuera de las convocatorias, un antecedente que hace que el cuerpo médico extreme la prudencia.

El rendimiento del francés, en debate

El estado físico de Camavinga llega en un momento en el que su rendimiento está siendo objeto de debate. El jugador ha tenido actuaciones irregulares en los últimos encuentros, con fases de poco peso en el juego, a pesar de que en San Mamés fue capaz de firmar su primer gol en LaLiga, el segundo del Madrid en la victoria frente al Athletic.

El club confía en que el tanto suponga un impulso para el futbolista, cuya aportación había sido calificada de discreta en semanas anteriores. Sin embargo, esta nueva molestia podría frenar esa progresión justo cuando más necesitaba continuidad.

Prioridad: llegar a punto al tramo decisivo

Xabi Alonso y su equipo de trabajo no tomarán riesgos. El Madrid afronta un calendario exigente y la prioridad es que Camavinga pueda recuperarse totalmente para evitar recaídas. La decisión final se tomará tras el test del sábado, cuando se compruebe si el tobillo responde a las exigencias físicas del entrenamiento.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso (i), saluda a sus jugadores a la finalización del partido contra el Athletic. / Javier Zorrilla / EFE

Si finalmente no llega a tiempo para el partido ante el Celta, el técnico vasco manejará varias alternativas en el centro del campo, consciente de que el francés es una pieza clave tanto por su dinamismo como por su despliegue defensivo.