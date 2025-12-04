El FC Barcelona quiere evitar otra gran ridículo en el Camp Nou

El FC Barcelona se convirtió en 2022 en objeto de burla internacional cuando, en una eliminatoria de UEFA Europa League contra el Eintracht de Frankfurt, el estadio se le llenó masivamente de aficionados alemanes en todas las zonas del campo, tiñendo de blanco las gradas del Camp Nou y jugando ambientalmente como visitante en su propia casa.

Hasta 30.000 aficionados alemanes tomaron el feudo blaugrana, que ya de por sí es fácilmente asaltable a nivel de animación por el perfil de seguidor del FC Barcelona, por lo que fue pan comido para los seguidores del conjunto de la Bundesliga.

LAs gradas del camp Nou llenas... de aficionados del Eintracht / EFE

Ridículo del club... Y de la afición

Aquello fue un ridículo muy sonado entre otras cosas porque hubo muchos que entraron alquilando el pase a aficionados del Barça, que no solamente dejaron tirado a su equipo, sino que facilitaron la conquista de su grada.

Veto a los aficionados rivales

El Barça quiere evitar que se le vuelva a llenar de aficionados visitantes y ha decidido cerrar solamente el acceso a los socios para que los alemanes no tengan opción de comprar entradas y evitar así el efecto llamada, esgrimiendo motivos de seguridad.

Derrota en el campo

En aquel partido el ridículo no solamente fue perpetrado por club y afición en las gradas, sino también por el equipo en el campo, perdiendo por dos goles a tres y siendo eliminados de una Europa League que creían que ganarían con toda seguridad.