¿Llegan Fermín y De Jong al partido contra el Betis?

Después de una gran victoria contra el Atlético de Madrid que tuvo como peaje la lesión de Dani Olmo y el susto de Pedri, que pidió el cambio por unas agudas molestias, el FC Barcelona afronta el partido contra el Real Betis del próximo sábado mirando de cerca a la enferemería, con casos como el de Fermín López o el de Frenkie de Jong.

Hansi Flick está viendo como su centro del campo peligra y necesita como el comer recuperar efectvos si no quiere salir en cuadro frente al conjunto de Heliópolis. Ahí entra en juego que el centrocampista canario se pueda recuperar, pero se mira con lupa también otros casos urgentes.

Fermín cayó por el sóleo

En primer lugar está el caso de Fermín, que se lesionó en el sóleo y que ha tenido que llevar un trabajo de recuperación muy específico en las últimas semanas para tratar de regresar al equipo cuanto antes. La mejora ha ido mucho más rápida de lo esperado y este miércoles volvió a entrenar con sus compañeros.

¿Significa esto que podrá jugar el sábado contra el Betis? Todavía es una incógnita porque ha de romper con la inactividad y volver a un tono competitivo óptimo, aunque la situación a nivel de lesiones le obligan a terminar de avanzar los plazos.

Acortar plazos

Se antoja muy difícil que sea titular, aunque no tanto que pueda volver a disfrutar de minutos con el equipo y empezar desde ya a ese regreso al más alto nivel competitivo y ser titular en Champions League.

Frenkie de Jong se lamenta durante el Chelsea 3 - Barcelona 0. / Kin Cheung / AP

Lo de De Jong está más claro

Por lo que se refiere a De Jong, su presencia en el equipo es casi segura dado que no padece ninguna lesión de índole musuclar ni esquelética, sino que estuvo con fiebre los días previos, incapaz de competir como toca.

Este miércoles reapareció en la Ciudad Deportiva y trabajó con los demás, por lo que lo normal sería que fuese directo al once para medirse a los verdiblancos, oxigenar la medular y permitir una mayor rotación antes de jugar contra el Eintracht.