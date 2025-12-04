Paco López destituido como entrenador del C.D Leganés

Paco López ha sido destituido este jueves 4 de diciembre tras la mala racha de resultados (un partido ganado de cinco). El detonante ha sido la última derrota del C.D Leganés ante el Albacete en Copa del Rey por 2-1. El exentrenador granota dejará los banquillos y lo sustituirá el entrenador del C.D Leganés B, Igor Oca, tanto en la próxima sesión de entrenamiento como en el próximo enfrentamiento ante el Córdoba.

"Desde el C.D. Leganés le deseamos toda la suerte en su futuro tanto personal como profesional. El entrenador del C.D. Leganés 'B', Igor Oca, dirigirá la sesión de entrenamiento de este viernes y se sentará en el banquillo el domingo en el partido ante el Córdoba C.F. (16:15 horas). ", anunciaba el club madrileño.

Este resultado se suma al del pasado 30 de noviembre en Zaragoza (3-2), una racha que ha creado una situación insostenible para el club, que se encuentra en puestos de descenso (18º). De hecho, el club pepinero no consigue una victoria en LaLiga HyperMotion desde el 19 de octubre (2-0 al Málaga).