Redacción SD

El penalti de récord de un portero: ¡200 kilómetros por hora!

Milinkovic-Savic, portero del Napoli, se convirtió en el héroe del conjunto partenopeo en la tanda de penaltis que disputaron contra el Cagliari en la Coppa d'Italia. El portero hizo el vigésimo lanzamiento de la tanda de penaltis, que se fue, evidentemnte hasta la 'muerte súbita'. Milinkovic Savic se sacó este espectacular zapatazo que está dando la vuelta al mundo y después encima detuvo el penalti decisivo.