El 'premio' del Torrent con las camisetas del Betis

El Torrent CF disputó el pasado miércoles "el partido más importante de la historia del club", como aseguró su capitán Adrián Lois en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey. El cuadro 'taronja' se enfrentó a todo un Primera División como el Real Betis en el Ciutat de València y, aunque finalmente se impuso la lógica con un marcador final de 1-4, los de Toni Seligrat mostraron una versión valiente y aguerrida, pese a no jugar en su escenario habitual.

Después de una cita histórica para el Torrent y sus jugadores, los futbolistas del equipo valenciano se intercambiaron las camisetas con sus homólogos del Betis, como es habitual. Esta circunstancia suele darse en todos los partidos, sin embargo, en uno de Copa del Rey se magnifica. Para los jugadores de equipos de divisiones inferiories, disputar un encuentro contra un equipo de Primera y recibir la camiseta de alguna de las 'estrellas' de LaLiga se siente como un 'premio' por llegar hasta ahí.

La felicidad de los jugadores

Y así fue para Miguel Llambrich y Jose Vargas 'Gasolina', futbolistas del Torrent. En su paso por la zona mixta tras el partido, ambos jugadores dieron algunas declaraciones sobre la emoción de jugar una eliminatoria de tal magnitud y desvelaron el nombre de los jugadores del Betis a los que le pidieron la camiseta. En primer lugar, Llambrich dijo que había intercambiado la elástica con Pablo Fornals. "Coincidí con él en el primer equipo del Villarreal y tengo relación con él", indicó el lateral derecho de Benidorm.

Por otra parte, Llambrich quiso destacar la actuación del equipo pese a la derrota: "La Copa está para soñar, pero individualmente son un equipazo. Al menos lo hemos intentado hasta el final". No obstante, el defensa se quedó con la 'espinita' clavada de no jugar en el San Gregorio: "Jugar en nuestro campo hubiera sido diferente, nos hubiéramos sentido mucho más arropados. Ha venido muchísima gente, pero en nuestro campo seríamos más fuertes".

La camiseta, "enmarcada de por vida"

Por su parte, 'Gasolina' le pidió la camiseta al jugador franquicia del conjunto sevillano, Antony, y, además, mostró el obsequio recibido por el extremo brasileño. "Estoy muy contento, un partido muy bonito. Esa camiseta irá a mi habitación, enmarcada de por vida". Además, el extremeño desveló el porqué de su mote: "Desde pequeño era muy rápido y en Navalmoral me llamaban 'gasolina' y se ha quedado el mote", explicó.