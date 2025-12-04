El ridículo de Jorge Mendes con los Wolves

"Podrían estar jugando ocho horas y tampoco marcarían", es una frase que soltada cara a la televisión puede parecer hiperbólica, pero que es la realidad si del equipo del que se habla es el Wolverhampton de Jorge Mendes. Y es que es el tiempo agregado de lleva sin ver portería el conjunto inglés, proyecto fallido del superagente portugués.

Los Wolves duplicaron su popularidad en el fútbol europeo cuando empezaron a fichar, con mucho dinero por delante, futbolistas del catálogo de Gestifute, con el que no solamente constriuyeron la columna vertebral del equipo con futbolistas como Rubén Neves, sino que ofrecieron como plataforma de lanzamiento para los jóvenes talentos que todavía apenas habían jugado en el fútbol portugués, como fue el caso de Fabio Silva.

La cantidad de dinero que se ha movido a través de este club ha sido ingente, pero los resultados han ido más bien por otro lado... Aunque esta temporada están tocando fondo.

Tocando fondo a nivel deportivo

El Wolverhampton es colista de la Premier League con un juego que no convence en absoluto y que es icapaz de generar peligro rival sobre las porterías rivales. Tanto es así que no ha marcado ni un solo gol en los últimos cinco encuentros, un bagaje muy pobre a la vez que muy revelador del momento que el club atraviesa.

Los Wolves, que lleva dos entrenadores esta temporada, no solamente son colsitas sino que están a doce puntos de la permanencia, la friolera de cuatro partidos de distancia con esa zona de caída a la Championship... Y no parecen en disposición de empezar una épica remontada.

140 'kilos' a la basura

No queda ahí, sino que el drama se agrava teniendoen cuenta la enorme cantidad de dinero invertida en fichajes... para nada. Alrededor de 140 'kilos' invertidos en futbolistas como Strand Larsen, Tolu Arokodare, Fer López, Ladislav Krejci o Jhon Arias, que no están demostrandi tener nivel para una liga del calado de la Premier.

Strand Larsen, delantero de los Wolves / Wolves

El poder de mover los hilos de Jorge Mendes en este cliub no le está beneficiando en absoluto, todo lo contrario. A pesar de haber tenido años mejores, esta vez va cuesta abajo y sin frenos hacia el descenso.