Seligrat: “En nuestro campo hubiésemos tenido más opciones de competir de tú a tú”

El camino del Torrent CF en Copa del Rey ha llegado a su fin tras encontrarse a todo un Real Betis Balompié. Sin embargo, la imagen que ha mostrado el cuadro ‘taronja’ ha sido la de un equipo valiente que no se ha intimidado en ningún momento, pese a la evidente diferencia de calidad técnica.

El partido lejos de disputarse en su sede habitual, se ha llevado a cabo en el Ciutat de València, lo que, como ha indicado Toni Seligrat en la posterior rueda de prensa, no ha beneficiado en absoluto a los de l’Horta Sud.

“Hasta ahora no había querido pensar en ello, pero en nuestro campo, una olla a presión con 6000 y pico personas y césped artificial, las diferencias tan significativas que hemos visto se hubiesen hecho más pequeñas y hubiésemos tenido más opciones de competir de tú a tú. Hemos hecho un partido decente dentro de nuestras posibilidades, yo me he ido contento y creo que la afición también”.

En cuanto al partido, Seligrat ha destacado la actuación colectiva de los suyos, pero, como ha indicado, “la diferencia individual es enorme”. El Betis ha terminado inclinando la balanza a base de sus individualidades, siendo sus extremos, Antony y Riquelme las principales amenazas. “No podíamos con ellos en lo individual”, ha declarado el técnico.

Pellegrini se guarda poco

Por su parte, el Betis no se ha ‘guardado’ nada para la eliminatoria copera, lo que “sorprendió” a Seligrat, quien “tenía la esperanza de que Pellegrini reservara algún elemento”. “Quiere decir que eran conscientes de que el Torrent podía hacerles daño”.