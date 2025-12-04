Trent Alexander-Arnold estará dos meses de baja

El Real Madrid confirmó este jueves la lesión muscular de Trent Alexander-Arnold en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda, dolencia que lo obligará a permanecer fuera de los terrenos de juego durante, al menos, dos meses. El lateral británico tuvo que retirarse del encuentro frente al Athletic en San Mamés y las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del club blanco han despejado cualquier duda sobre la gravedad del contratiempo físico.

“Pendiente de evolución”, señala el comunicado oficial del club. Sin embargo, las informaciones internas apuntan a que el periodo mínimo de recuperación será cercano a los 60 días, lo que compromete seriamente su presencia en una parte decisiva del calendario.

Un contratiempo serio para Xabi Alonso

La lesión de Alexander-Arnold supone un duro golpe para Xabi Alonso, que apenas ha podido contar con el defensor desde su llegada al club. El británico regresó hace solo unas semanas tras otra lesión muscular sufrida en septiembre y, cuando parecía preparado para asentarse en la rotación, vuelve a caer.

El lateral derecho se perderá al menos diez partidos entre todas las competiciones. Entre ellos, los cruciales choques de Champions League ante Manchester City, Mónaco y Benfica, además de la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, con una posible presencia en la final si el equipo avanza. A ello se suman importantes compromisos ligueros frente a Sevilla, Betis o Alavés, encuentros de alta exigencia para el conjunto blanco.

La planificación defensiva del Madrid vuelve a verse comprometida, justo en un momento donde el técnico buscaba estabilidad y continuidad en el carril derecho.

Camavinga, pendiente de evolución pero con opciones de jugar

No todas las noticias fueron negativas en San Mamés. Eduardo Camavinga, que también abandonó el campo antes de tiempo, sufre únicamente un esguince leve en el tobillo izquierdo. Aunque el centrocampista francés está siendo sometido a pruebas diarias, desde el club no lo descartan para el compromiso liguero del próximo domingo ante el Celta en el Santiago Bernabéu.

Camavinga celebra su tanto contra el Athletic / EFE

Los servicios médicos evaluarán su evolución hasta el sábado y, si la inflamación remite y el jugador responde bien, podría entrar en la convocatoria. En un momento de acumulación de partidos y tras la lesión de Alexander-Arnold, la presencia de Camavinga sería una gran noticia para el cuerpo técnico.

Dos bajas que preocupan, pero con matices

Mientras que la lesión del británico obliga a un reajuste inmediato en la defensa y condiciona la planificación del equipo para las próximas semanas, el caso de Camavinga se percibe con mayor optimismo. La carga física, el calendario y la profundidad de plantilla obligarán a Xabi Alonso a gestionar recursos con precisión, especialmente en el centro del campo y la banda derecha.

Con dos frentes competitivos muy exigentes (LaLiga y Champions) y la Supercopa en el horizonte, el Real Madrid afronta un tramo clave de la temporada con la mirada puesta en minimizar los efectos de este nuevo golpe.