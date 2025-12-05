Aridane Hernández, detenido por la Policía tras dar positivo en un accidente

La Policía suele tener mucho trabajo por las noches, especialmente cuando se acercan las cenas de Navidad o épocas de fiestas y jolgorios. El motivo no es otro que el descontrol que se ejerce sobre la comida, bebida o sustancias en determinados momentos y lugares. Aquel eslogan que media España tiene incrustado en su memoria colectiva que rezaba 'Si bebes no conduzcas' o 'Las imprudencias se pagan cada vez más', no parecen haber calado en todo el mundo. De ahí la gran cantidad de accidentes de carretera que tenemos. En muchas ocasiones, además, por pura negligencia de los propios conductores por haber bebido más alcohol de la cuenta.

La Policía Local de Almería detuvo durante la madrugada de este viernes al futbolista de la UD Almería Aridane Hernández, quien ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico.

Según han informado fuentes próximas al caso a EFE, el defensa habría colisionado contra tres vehículos estacionados y posteriormente habría estrellado su coche de alta gama en los accesos del residencial en el que tiene su domicilio, en el barrio de la Vega de Acá.

El futbolista, según las mismas fuentes, ya ha quedado en libertad y ha podido entrenar este viernes por la mañana junto al resto de sus compañeros, que preparan el partido que disputarán el sábado en Andorra, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion.