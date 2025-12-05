Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO: Sorteo del Mundial 2026: Así quedan los grupos

Sigue en directo en SUPER el sorteo de la Copa del Mundo que se jugará en EE.UU, México y Canadá en verano

SORTEO MUNDIAL

SORTEO MUNDIAL / FIFA

Andrés García

Andrés García

València

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

El sorteo empezará a las 18:00 horas en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

