DIRECTO: Sorteo del Mundial 2026: Así quedan los grupos

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

El sorteo empezará a las 18:00 horas en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

Turno para el mexicano Hugo Sánchez: "Tengo recuerdos maravillosos, cuando México fue organizador en 1970 fue uno de los más bonitos, sin duda. Ahora tenemos que sentirnos privilegiados por ser un país que organiza tres Mundiales".

ARRANCA EL SORTEO (POR FIN) Primeras bolas con los anfitriones: Canadá al Grupo B, México al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

Toma la palabra el brasileño Roberto Carlos. "Despertar siendo campeón para un futbolista es lo máximo. Saber que has hecho feliz a millones de brasileños es un honor. Tener un entrenador como Ancelotti en Brasil es algo fantástico, le deseo lo mejor para que Brasil vuelva a una final del Mundial"

Por fin, FÚTBOL. Habla el seleccionador de Argentina Lionel Scaloni: "Es un orgullo estar aquí esta noche. El año que viene volveremos a intentar hacernos con otro Mundial y hacer felices a millones de argentinos en todo el mundo".

La gala del sorteo del Mundial, muy politizada. Demasiado... "Hemos parado guerras antes de que empezaran, hemos salvado vidas, hemos salvado países... Es un honor para mi subir aquí y recibir este premio. El fútbol es algo impresionante", asegura Trump.

Ver para creer... "Queremos ver esperanza, unidad, un futuro... El presidente Trump ha ayudado al acuerdo de paz en Gaza, ayer el acuerdo entre Ruanda y la República del Congo... Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo en paz, unido. El presidente se merece el premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido", asegura Infantino.

Las cosas de la FIFA... Infantino entrega el Premio FIFA de la Paz a Trump. El presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que Trump no fuese galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario.