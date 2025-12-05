Pathé Ciss se despide del Rayo hasta 2026

El centrocampista reconvertido a central del Rayo Vallecano, Pathé Ciss, tuvo que retirarse del encuentro disputado entre Real Ávila y Rayo Vallecano de la segunda ronda de Copa del Rey. Se vio obligado a pedir el cambio durante el tiempo de prórroga, lo que hace suponer una leve lesión.

El jugador está sancionado y también se perderá por este motivo el encuentro liguero del domingo ante el RCD Espanyol, así que estaba claro que Iñigo Pérez no contaba con él para la cita con los catalanes. El problema es que sí que lo hacía para viajar a Polonia para medirse al débil Jagiellonia Bialystok en la Conference League del jueves y ahora su participación está prácticamente descartada.

Los problemas se engrandecen cuando toca pensar en el partido de LaLiga ante el Real Betis, ya que el propio Ciss no podrá entrar en la convocatoria de ninguna manera, ya que el encuentro cae en día 15, que es la fecha tope para que los internacionales africanos acudan a sus países para disputar la Copa África. Dicho esto, no deberían estar tampoco los béticos por idéntico motivo.

Ez Abde celebra su gol con Antony en el Betis-Utrecht de Europa League. / José Manuel Vidal / EFE

... Y la Copa África

Por todos estos motivos, Pathé Ciss no podrá volver a jugar con el Rayo hasta 2026. Podría ocurrir lo mismo con el lesionado Drita Nteka en caso de que se recupere a tiempo de acudir a la llamada de Angola. La Copa África termina el 18 de enero, pero las selecciones que vayan siendo eliminadas sí que podrán mandar a casa antes a los suyos.