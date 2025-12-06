¡Alarma Luis Milla! ¿Cuántos partidos puede perderse por su expulsión?
El jugador del Getafe fue vio la tarjeta roja en el partido ante el Villarreal por llamarle "hijo de p..." a Buchanan y podría enfrentarse a una dura sanción
La expulsión de Luis Milla es una de las imágenes de la jornada. El futbolista del Getafe ha visto la tarjeta roja después de un desagradable lance con Tajon Buchanan en el que le ha dedicado una serie de improperios que el cuarto árbitro ha escuchado perfectamente.
La discusión, o más bien la reprimenda de Milla a Buchanan, la ha propiciado un gesto bastante feo del jugador del Villarreal hacia el centrocampista del Getafe: Tras un choque que ha terminado con Milla en el suelo, Buchanan le ha propiciado un pelotazo con una fuerza considerable y desde una distancia no muy grande.
"Eres un hijo de p..., me puedes matar"
El jugador azulón, tras sentir el golpe del balón, se ha levantado rápidamente a recriminarle el gesto al grito de "Eres un hijo de puta, me puedes matar". Esa frase, pronunciada a escasos centímetros de su cara y con una actitud desafiante, es la que ha terminado costándole la expulsión a Luis Milla. Buchanan, por su parte, ha salido del lance sin castigo.
Roja a Milla... ¿cuántos partidos le pueden caer?
Ahora, la gran pregunta que se hace la afición azulona, y muchos usuarios Fantasy, es ¿cuántos partidos puede perderse Luis Milla por su expulsión? En los últimos años se han visto algunas expulsiones por motivos disciplinarios que han costado más de un partido de sanción, como por ejemplo el famoso "fuck you" de Bellingham".
En el acta arbitral, publicada por la RFEF, el colegiado recoge lo siguiente "En el minuto 48, el jugador (5), Milla Manzanares, Luis, fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a un adversario diciéndole 'hijo de puta'". Al tratarse de un intercambio entre jugadores y no hacia el árbitro, lo más normal es que la sanción se quede en un partido, pero Competición podría entender la acción con más gravedad e imponerle a Milla una sanción más dura.
Un problema Fantasy
Para aquellos usuarios que tengan a Luis Milla en su equipo Fantasy, surge ahora la incógnita de qué hacer con el futbolista. Basicamente si venderlo o no. La realidad es que el azulón es, hasta el momento, uno de los mejores centrocampistas de LaLiga y está sumando puntos con relativa facilidad, por lo que uno (o dos máximo). partidos de sanción no debería ser suficiente para deshacerse de él.
En lo deportivo, para Bordalás es, evidentemente, una pieza clave dentro del equipo, la cual echará de menos seguro el próximo sábado frente al Espanyol, y quizá dentro de dos semanas también ante el Real Betis.
