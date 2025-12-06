Andrés París: "No estamos muertas ni queremos estarlo"

El verdadero 'clásico' del fútbol femenino. Ese es el enfrentamiento entre el Athletic Club y el Levante UD. Dos grandes históricos que a principios de los 2000 pelearon por hacerse con el trono y que este domingo (12:00 horas // DAZN) se verán las caras por cuadragésima quinta vez en Primera División. Casi nada. En Lezama las levantinistas tendrán el deber —y la necesidad— de brindar a su afición un regalo de Navidad por adelantado, aunque sea dese la lejanía. Y ese regalo podría ser la primera victoria del curso, que jornada tras jornada se ha ido resistiendo. Un inicio parecido han protagonizado las vascas, que hasta la jornada diez frente a la SD Eibar no consiguieron sumar de tres. De hecho, tanto leonas como granotas llegaron a convivir durante algunas jornadas en la zona roja de la clasificación.

La situación actual, no obstante, es diferente. Al menos, para las bilbaínas que ocupan la novena posición —13 puntos en su casillero—, porque cruda sigue siendo la realidad del cuadro levantinista, que encabeza la cola por detrás, con dos puntos de 36 posibles. Aun así, Andrés París confía en que "un resultado positivo puede ser un punto de inflexión para empezar a cambiar la dinámica". "Sabemos que jugamos contra un equipo bueno, pero vamos a ir con nuestras armas para hacerles daño. Le hemos transmitido a las jugadoras que tenemos que ser un equipo vivo, porque no estamos muertas ni queremos estarlo", añadió.

"El parón nos ha dado un plus"

El parón internacional, en el que España ha vuelto a reivindicar su poderío en Europa, ha permitido al Levante a afianzar conceptos e ideas nuevas, después de tantos cambios en el banquillo en poco tiempo. "El parón nos ha venido estupendamente. La semana pasada no hubo competición y nos sirvió para seguir sedimentando y entrenando muy bien. Esta semana ha estado más enfocada al plan de partido estratégico contra el Athletic Club. Así que el parón nos ha dado un plus para llegar a Bilbao en extraordinaria forma", explicó Andrés París.

Regresan las internacionales

Lo más importante cuando un club tiene que prescindir de sus jugadoras durante unas semanas por compromisos internacionales es que regresen sin problemas físicos. Prueba superada para el Levante, que ha visto regresar a sus seis jugadoras convocadas con sus selecciones —Anna Álvarez, Rai Carrasco, Alma Velasco, Eden Le Guilly, Dolores Silva y Pierina Núñez— sanas y salvas. "Las internacionales han venido todas bien. Es importante que ninguna haya llegado lesionada, porque sabemos de la importancia de tener a todo el grupo para preparar el partido del domingo", subrayó París.

Además, el entrenador del Levante puntualizó el detalle que han tenido las selecciones con el club: "Hemos recibido de prácticamente todos los seleccionadores cartas de agradecimiento por lo bien que han entrenado. También, felicitándonos por lo buenas jugadoras que son, ya no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel personal. Nos alegra tener ese capital humano", reconoció.