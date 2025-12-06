Última hora sobre los lesionados del Barça: Fermín, De Jong, Olmo, Araújo...
El FC Barcelona visita al Real Betis con una convocatoria llena de altas y bajas
La enfermería del FC Barcelona siempre da mucho juego. Es muy habitual que jugadores a los que les asignan un tiempo de recuperación determinado, pasen a estar disponibles en la mitad de semanas. Esto ya no sorprende. Prueba de ello es la recuperación de Fermín, que viaja a Sevilla para medirse este mismo sábado al Real Betis. Pero el internacional español, que se perdió los dos últimos partidos de LaLiga, frente al Alavés y el Atlético de Madrid, debido a una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha, no es el único que se apunta.
De Jong también será de la partida. El neerlandés tampoco jugó contra el conjunto vasco por motivos personales, mientras que ante el equipo rojiblanco fue baja por un proceso febril.
Araújo y los lesionados
Con los que no podrá contar el técnico del Barcelona, Hansi Flick, son con el mediapunta Dani Olmo, el centrocampista Gavi y el portero Marc-André ter Stegen por lesión. Por otro lado, el central uruguayo Ronald Araújo está de baja por cuestiones de salud mental. El defensa lleva un par de años lejos de su mejor estado de forma y su rendimiento dista mucho de la ficha que tiene, así como del cartel internacional. El jugador ya se quiso marchar en su momento y de nuevo en enero puede seguir forzando esta opción.
Convocatoria del FC Barcelona
Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al Betis: Joan García, Szczesny, Eder Aller (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal, Dro, Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).
