Cazorla se disculpa por su primera roja directa... ¡en 801 partidos oficiales!

Santi Cazorla es un jugador querido por el gran público. Tiene un aura de 'buen chico' como pocos futbolistas de la élite (Iniesta, Mata...). A sus 41 años (los cumple este diciembre) ha defendido las camisetas de España (en 81 ocasiones), Villarreal, Recreativo, Málaga, Arsenal, Al-Sadd y Real Oviedo. Precisamente con el equipo de su tierra vivirá sus últimos coletazos en el fútbol y presumiblemente el 30 de junio colgará las botas.

El veterano centrocampista acepta el rol que le ponga en cada momento el entrenador, consciente de que la permanencia del Oviedo es el objetivo principal y dado que los resultados no acompañan al equipo, el nerviosismo tanto de grada como vestuario se hace palpable. El despido de Paunovic, por el momento, tampoco está siendo la solución.

En el último encuentro liguero frente al Mallorca, prácticamente rondando el minuto 90, Cazorla hizo lo que nunca antes: ver una roja directa. El equipo necesitaba ganar después de no hacerlo desde que vencieron en Mestalla el pasado 30 de septiembre y el marcador ante los bermellones era 0-0 cuando el centrocampista asturiano intentó cortar una pelota ante Muriqi mediante una plancha que impactó directamente con sus tacos en la pierna del atacante. El colegiado le mostró la amarilla en primera instancia, pero el VAR le llamó para que corrigiera la acción ante las evidencias.

Con la roja directa, se da la circunstancia de que es su primera vez tras 801 partidos oficiales disputados entre clubes y selección. Cierto es que en 2015, durante un partido entre Arsenal y Chelsea, Cazorla fue expulsado con doble amarilla. El bueno de Santi va a expulsión por década.

Carta pública de Santi Cazorla tras su expulsión

Disculpa de Cazorla por su expulsión / Real Oviedo

El caso es que, como puede verse, las disculpas emitidas en la cuenta oficial del Real Oviedo en X en nombre de su capitán quedan a medias. Se disculpa por su segunda expulsión como profesional, pero mostrando dudas sobre lo acertado de la decisión de los árbitros de campo y de VAR: "La interpretación o la inercia, depende de para qué lado, es de una forma diferente".