La justificación de Almeyda tras ser amonestado por sus protestas: "No falto el respeto a las mujeres"

El partido entre Valencia y Sevilla disputado en Mestalla no ha sido especialmente tenso, pues ambos equipos han dejado una imagen bastante 'pobre'. Con un conjunto hispalense repleto de bajas por sanción y lesión, los de Corberán debían mostrar una versión más agresiva. No fue así, y solo reaccionó después de verse por debajo en el marcador, cuando ya solo fue suficiente para marcar el empate.

El defensa del Valencia César Térrega y el delantero del Sevilla Akor Adams, durante el partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Sevilla, en el estadio de Mestalla en Valencia.-EFE/ Kai Forsterling. (vALENCIA) (SEVILLA) / Kai Forsterling / EFE

Entre los primeros 75 minutos, el árbitro tan solo mostró una tarjeta amarilla a Peque. Sin embargo, a partir del último cuarto de encuentro la cosa cambió, pues Cuadra Fernández le enseñó la tarjeta amarilla a ocho futbolistas, además de a Almeyda, entrenador del Sevilla. El argentino fue amonestado por sus protestas desde el área técnica y su amarilla 'dio que hablar'.

La justificación de Almeyda

El entrenador sevillista vio la cartulina por sus protestas a Guadalupe Porras, juez de línea del partido. Almeyda, de alguna forma incrédulo tras recibir la amarilla, preguntó la razón de la amonestación, la cual fue por sus "faltas de respeto". Almeyda, preguntado en zona mixta por esta situación, fue claro y respondió: "Tengo tres hijas mujeres, una mujer, madre... No falto el respeto a las mujeres. Solo quiero que me contesten bien".