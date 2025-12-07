Sergio Ramos confirma que su entrenador se enteró por la prensa de su marcha de Monterrey
Domenec Torrent, entrenador del Monterrey, aseguró desconocer si el andaluz seguiría en el equipo tras la eliminación en semifinales ante el Toluca... pero el jugador volvió a insistir en su marcha
Parecía claro desde hace días, pero en ocasiones hay quien cierra los ojos o mira para otro lado con tal de negar la evidencia. Mientras el español Domenec Torrent, entrenador del Monterrey mexicano, indicaba que desconocía si él y su compatriota Sergio Ramos continuarían en el equipo en 2026 tras ser eliminados por el Tocula en la semifinal del Apertura, el central andaluz aseguró en declaraciones a pie de campo que había sido su último partido en la liga del país.
"Lo dejé bastante claro la semana pasada. Obviamente sí, es mi último partido", zanjó Sergio Ramos, uno de los cuatro supervivientes del título mundial de España en Sudáfrica 2010 junto a Raúl Albiol, Pedro Rodríguez y Juan Mata tras la retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba después de ganar la MLS con el Inter Miami. Es un hecho que Sergio Ramos sigue siendo un central de garantías y era todo un lujo para Rayados poder contar con él, pero todo llega a su fin y el español parece haberse cansado de la experiencia en Monterrey. Ahora buscará otro destino, ya que parece que la jubilación es su plan B.
Gol y eliminación
Sergio Ramos es uno de los mejores defensas de la historia de España y además un gran goleador, pero ni es el que era ni su equipo fue capaz de sobreponerse al rival en semifinales. En cuanto a la eliminación del Monterrey, Ramos admitió que "siempre duele perder una semifinal y quedarse a las puertas de una final". "Hay mucho que analizar. La primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, ritmo, personalidad, tener el balón. Se puede perder porque al fin y al cabo esto es fútbol, pero se pierde jugando como la segunda parte, no como la primera, que la regalamos", afirmó Ramos, exjugador de Sevilla, Real Madrid y PSG.
