Así ha finalizado la jornada 13 para los equipos de Tercera Federación - Grupo VI

La jornada 13 de Tercera Federación – Grupo VI fue una de las más intensas y determinantes del curso. Entre victorias de oro, remontadas electrizantes y sorpresas en campos complicados, la clasificación se movió como pocas veces: el Castellonense reforzó su dominio, el Atlético Levante regresó con fuerza a la zona alta y la pelea por evitar el descenso se estrecha más que nunca

Jove Español 0–1 UD Alzira

El UD Alzira logró un triunfo absolutamente vital en su visita a San Vicente. En un encuentro marcado por la tensión y la necesidad, el conjunto azulgrana aprovechó la acción de mayor calidad del partido: un espectacular disparo de Álvaro Traver al filo del descanso, imposible para el guardameta local.

El Jove Español, lastrado toda la temporada por su falta de acierto ofensivo, volvió a mostrar más voluntad que eficacia. Tuvo fases de dominio territorial y varios acercamientos peligrosos, pero careció de la claridad necesaria para batir a la defensa visitante.

La derrota es especialmente dolorosa para los de Jaime Pérez, que caen al último puesto y siguen hundidos en un bache del que no logran salir. Con este triunfo, en cambio, el Alzira respira y se acerca a la zona de salvación.

Atlético Levante 4–0 CD Soneja

El Atlético Levantecuajó una de las actuaciones más brillantes de toda la temporada. El filial dominó desde el inicio, pero fue entre el minuto 37 y el 52 cuando Mario Sesé desató el vendaval, firmando un hat-trick que dejó al Soneja completamente desbordado.

El conjunto local mostró una superioridad total en ritmo, intensidad y juego combinativo. La defensa del Soneja, incapaz de detener la movilidad granota, fue superada una y otra vez. El 4–0 definitivo llegó gracias a Álvaro Moreno, que redondeó la tarde.

Con esta victoria, el filial granota se coloca segundo en la clasificación, confirmándose como uno de los principales aspirantes al liderato. Para el Soneja, por el contrario, es una derrota que evidencia la necesidad de reacción inmediata.

Athletic Club Torrellano 2–3 CD Buñol

El Torrellano parecía tener el encuentro bajo control tras una primera mitad muy seria, en la que Raúl Ruiz y Salah firmaron dos tantos que hacían presagiar una tarde tranquila para los locales. Sin embargo, el fútbol cambió por completo tras el descanso.

El CD Buñol reaccionó de manera memorable. Primero, dos golazos de falta directa de Mangel, ejecutados con una precisión extraordinaria, devolvieron el empate y sembraron dudas en el Torrellano. Después, Duco transformó un penalti que culminó la remontada.

Los últimos minutos fueron un asedio del Torrellano, pero el Buñol resistió con orden y oficio, llevándose un triunfo de enorme valor que lo afianza en la zona alta, a solo cuatro puntos del playoff.

Hércules CF ‘B’ 1–3 CF La Nucía

El CF La Nucía firmó una de sus mejores actuaciones del curso y lo hizo desde el primer instante. Apenas había transcurrido un minuto cuando Mauricio Rivera abrió el marcador aprovechando un error local. Aunque el Hércules B reaccionó y Pieter logró el empate en el 35’, la alegría duró poco.

Hércules 'B' - La Nucía / Hércules

Cinco minutos más tarde, Mauri volvió a adelantar a los visitantes en una jugada de gran calidad colectiva. El golpe anímico fue importante para un Hércules B que encadena ya siete jornadas sin ganar. Antes del descanso, Juanca Martínez anotó el 1–3 que sería definitivo.

La Nucía, muy sólida y bien organizada durante toda la segunda mitad, suma tres puntos de oro que le permiten alejarse del peligro y mirar con optimismo la parte media de la tabla.

Atlético Saguntino 0–1 Ontinyent 1931 CF

Partido durísimo, físico y muy igualado el vivido en Sagunto. Tanto el Atlético Saguntino como el Ontinyent 1931 protagonizaron un duelo de enorme tensión táctica, con pocas ocasiones claras y mucha disputa en el centro del campo.

Cuando el empate parecía escrito, David Mico aprovechó un balón suelto en el área en el minuto 90 para silenciar el estadio y dar al Ontinyent un triunfo de muchísimo mérito en uno de los campos más complicados del grupo.

El Saguntino pierde su condición de segundo clasificado y frena su gran dinámica. Por su parte, el Ontinyent encadena ya ocho jornadas consecutivas sin perder y se mete de lleno en la lucha por el playoff.

Recambios Colón 2–2 CD Utiel

El Mundial 82 fue escenario de un encuentro vibrante y muy cambiante. El Recambios Colón golpeó primero gracias a Marco Bonillo, que volvió a demostrar su gran estado de forma. Pero el CD Utiel reaccionó con ambición y remontó por medio de Álvaro Blasco y Chuso, quienes transformaron el dominio visitante en goles.

Cuando todo parecía decidido, Adrià Sabater anotó el 2–2 en el minuto 90, desatando la euforia local y frustrando al Utiel, que se marchó con la sensación de haber dejado escapar tres puntos que tenía en la mano.

UD Castellonense 3–2 Villarreal C

El partido más eléctrico de la jornada enfrentó a dos equipos con un enorme talento ofensivo. El Villarreal C salió decidido y sorprendió al líder con dos goles de Douga Fofana, que silenció el feudo del Castellonense en apenas unos minutos.

Pero el líder reaccionó con la personalidad que está marcando su temporada. Primero, Bairam recortó distancias con una gran definición. Luego, Iker Garijo, uno de los nombres propios del curso, firmó un doblete decisivo que culminó la remontada.

El Castellonense suma diez victorias consecutivas y se mantiene intratable en lo más alto, mostrando una autoridad difícil de igualar.

Atzeneta UE 0–1 Crevillente Deportivo

El Crevillente Deportivo dio una de las grandes sorpresas de la jornada al imponerse en uno de los campos más exigentes. Un gol de Tiku en el minuto 26 bastó para que los visitantes se llevaran tres puntos que pueden marcar un antes y un después en su temporada.

El Atzeneta, por su parte, vuelve a dejar escapar puntos y continúa inmerso en una racha preocupante que amenaza con arrastrarlo hacia la zona de descenso. La falta de acierto y la fragilidad defensiva vuelven a pasar factura al conjunto naranja.

CD Roda 2–1 UD Vall de Uxó

El CD Roda logró una victoria crucial para recuperar sensaciones. La UD Vall de Uxó se adelantó con un tanto de Adrián Domínguez, aprovechando un robo en campo rival. Pero el conjunto gualdinegro, obligado por la clasificación, reaccionó con más corazón que brillantez.

Primero Joel Sánchez devolvió la igualdad, y ya en el tiempo añadido, Héctor Royo culminó la remontada con un gol de pura fe que levantó al público local. Son tres puntos que pueden suponer un punto de inflexión en la temporada del Roda.