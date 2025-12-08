Así ha finalizado la jornada 14 para los equipos de Segunda Rfef - Grupo 2

La jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF dejó un sabor variado para los equipos valencianos. Mientras VCF Mestalla y un Alcoyano lanzado celebraron triunfos de enorme valor, Castellón B y Torrent regresaron de vacío en duelos directos que pueden marcar su futuro a corto plazo. Resultados que mueven la tabla, reafirman dinámicas y ponen en evidencia quién llega en mejor forma al tramo decisivo de la temporada.

Castellón B 1-3 Barbastro

El Castellón B sufrió una derrota dura (1-3) ante un Barbastro que se adelantó muy pronto. Hugo abrió el marcador en el 6’ tras una acción rápida que sorprendió a la defensa albinegra. Pese al temprano revés, el filial reaccionó y Segura empató en el 51’, devolviendo la fe al equipo.

Castellón B - Barbastro / CD Castellón

Pero el Barbastro no dio tregua: Aarón hizo el 1-2 siete minutos después y, ya con el Castellón B volcado, Kun aprovechó una transición para firmar el 1-3 definitivo. El filial se volcó en el tramo final, pero los aragoneses se mostraron firmes y salen del descenso con este triunfo.

Valencia Mestalla 1 - Girona B 0

El Valencia Mestalla sumó su segunda victoria consecutiva en el Antonio Puchades tras imponerse por la mínima al Girona B. El dominio inicial tuvo premio con un penalti transformado por Mario Domínguez, protagonista ofensivo del filial blanquinegro.

El Girona B tuvo la ocasión de igualar desde los once metros, pero emergió la figura del guardameta Vicent Abril, que detuvo el penalti de Garrido en la acción que cambió el encuentro. A partir de ahí, los catalanes empujaron sin claridad, mientras el Mestalla controló los tiempos con madurez. Un triunfo importante que consolida la buena racha local y deja al Girona B con la sensación de haber merecido más.

Islas Pitiusas 1 - Torrent 0

En Can Misses 3, el Islas Pitiusas derrotó por 1-0 al Torrent gracias a un gol de Diego Jiménez en el minuto 3. El tanto condicionó un partido cerrado, donde los ibicencos defendieron con orden y el Torrent, pese a intentarlo todo, nunca encontró el camino al empate.

El conjunto valenciano tuvo minutos de dominio, pero sin ocasiones claras ante un rival directo que defendió su ventaja con firmeza. Tres puntos que refuerzan al Ibiza y dejan al Torrent con la sensación de haber regalado demasiado tras un inicio desconectado.

Alcoyano 3-2 Barcelona At.

El partido de la jornada lo protagonizó un Alcoyano que vive su mejor momento de la temporada. Los de Fran Alcoy vencieron 3-2 al Barcelona Atlètic en un duelo de locura, marcado por la temprana expulsión de Samakou y un intercambio constante de golpes.

Sergio Chinchilla y Izan Llinares dieron ventaja por dos veces al cuadro blanquiazul, pero el filial azulgrana respondió con goles de David Oduro y Mamadou Mbacke, este último a ocho minutos del final. Cuando el empate parecía inevitable, apareció Javi Soler en el minuto 92 para desatar la locura en El Collao.

Una victoria de enorme carga emocional que deja al Alcoyano sexto, con los mismos puntos que la zona de playoff, y una racha ilusionante de cinco jornadas sin perder.