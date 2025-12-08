Así ha finalizado la jornada 15 para los equipos valencianos de Primera Federación

La jornada 15 del grupo 2 de Primera Federación ya es historia. Una fecha que ha dejado sensaciones dispares para los equipos valencianos que compiten en esta categoría. El Hércules protagonizó la mejor noticia del fin de semana, pues fue el único representante de la 'terreta' en conseguir la victoria. El conjunto alicantino se impuso por 2-1 ante el Torremolinos. La otra cara de la moneda la representan el Villarreal B, que cayó derrotado como local ante el Teruel (1-2), y el Eldense, que firmó las tablas ante un rival directo por la zona media como es el Alcorcón (1-1).

Hércules - Torremolinos (2-1)

En la tarde del sábado, el José Rico Pérez fue testigo de la remontada del Hércules (2-1) ante el Torremolinos. La igualdad que reinó durante los primeros compases del partido la quebrantó la expulsión en el minuto 30' de Dani, que dejó a los visitantes con diez durante gran parte del encuentro. Pese a ello, sería el conjunto malagueño quien, en la segunda mitad, se adelantaría en el marcador mediante Diao tras un error del guardameta local.

El equipo dirigido por Rubén Torrecilla, lejos de tirar la toalla, comenzó a acerarse a la portería visitante con más frecuencia, consciente de que no podía dejar escapar este partido. Fruto de ello, Fran Sol firmaría el 1-1 con un gran remate de cabeza tras un centro lateral y, en el tiempo extra, Rafael de Palmas desataría la locura en el Rico Pérez con el tanto que le brindaba la victoria al conjunto alicantino.

Alcorcón - Eldense (1-1)

El Eldense visitaba Santo Domingo tras la eufórica eliminatoria de Copa del Rey en la que los alicantinos pusieron fin a la andadura de la UD Almería en la competición nacional tras darle la vuelta al marcador (2-1). No iba a ser un partido fácil para los de Claudio Barragán, que se medían a un rival que no le iba a poner las cosas fáciles, y menos en su casa, frente a su afición. Y así fue. Los 'alfareros' se adelantó en el luminoso poco después del ecuador de la primera mitad con gol de Luis Vacas. A partir de entonces, el equipo valenciano tuvo que remar a contracorriente para no irse de vacío del estadio de la localidad madrileña.

Sería en los primeros minutos de la segunda mitad cuando Fidel devolvería las tablas al marcador de Santo Domingo tras aprovechar un pase filtrado a la espalda de la defensa. Pese a que ambos equipos contarían con ocasiones para llevarse los tres puntos, no conseguirían materializarlas. El choque finalizaría con un empate que deja a ambos equipos con la misma cifra de puntos en la tabla, un total de 20.

Villarreal B - Teruel (1-2)

Al filial 'groguet' se le escaparía una victoria de la forma más dolorosa posible: con una remontada en los últimos minutos. El equipo dirigido por David Albelda afrontaba una jornada importante. Este recibía en casa al Teruel, un rival directo en la lucha por los puestos de la zona media-alta de la tabla. El partido se presentaba como una oportunidad para prolongar su buena dinámica sumando su segunda victoria consecutiva.

Pese a que el submarino acaparó las primeras ocasiones del partido, no sería hasta los compases iniciales de la segunda mitad cuando Pablo Pascual adelantaría a los 'groguets' con un disparo potente desde la forntal del área. Entonces el equipo visitante reaccionaría y comenzaría a acercarse a la portería defendida por los castellonenses. En cosa de diez minutos, el Villarreal B vería cómo se les escapaba un partido que tenían casi en el bolsillo.