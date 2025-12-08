Megía Dávila, el exárbitro del Real Madrid que intimidó a Quintero González en el Bernabéu

El Real Madrid vivió una de sus noches más convulsas en el Santiago Bernabéu tras la derrota por 0-1 ante el Real Club Celta de Vigo, un partido que estalló por completo en los minutos finales. Más allá de la debacle deportiva, la figura de Carlos Megía Dávila, delegado del club blanco y exárbitro de Primera División, quedó en el centro de todas las miradas cuando, tras el pitido final, se dirigió de manera airada al colegiado Quintero González, situándose a escasos centímetros de su rostro para recriminarle sus decisiones. La escena, captada por las cámaras y observada por miles de aficionados, elevó aún más la tensión del encuentro.

Megía Dávila, fichado en su día por Florentino Pérez como delegado del Real Madrid, protagonizó uno de los momentos más controvertidos de la noche. Su reacción se produjo en medio de un ambiente ya caldeado y tras el pitido final del encuentro. Su esposa, Yolanda Parga, es miembro del CTA en la Junta Directiva de la RFEF, un dato que reavivó las lecturas institucionales del episodio en redes y tertulias.

Un encuentro que llevó al Madrid al límite

El Celta de Claudio Giráldez ejecutó a la perfección su plan: cortar el ritmo, enfriar el partido y empujar al Real Madrid hacia la desesperación. Tal y como resumió Borja Iglesias, “ellos se han desesperado más de la cuenta”. Con el 0-1, los celestes llevaron el choque a un terreno rocoso, de duelos, interrupciones y frustración blanca. La expulsión de Fran García (correcta) encendió un final ya tenso. Con el Madrid volcado y en inferioridad, llegaron los cinco minutos de añadido. Lo que debía ser un intento de remontada se transformó en caos.

Una falta sobre Tchouaméni que el francés quiso sacar rápido terminó desencadenando el colapso final. Al ordenar repetir el saque por ejecutarse desde un punto ligeramente adelantado, Quintero González recibió una oleada de protestas. Álvaro Carreras vio dos amarillas en cuestión de segundos por su airada reacción. Vinicius, incrédulo, llegó a ironizar: “Saca más rojas”.

El banquillo estalla: expulsiones, protestas y tensión generalizada

La zona técnica del Real Madrid perdió los nervios: Asencio, Mastantuono, Endrick, Brahim y el propio Xabi Alonso rodearon al cuarto árbitro. Carreras, ya expulsado, tuvo que ser sujetado. El colegiado principal regresó para mostrar una nueva roja, esta vez a Endrick, uno de los más exaltados. En pleno desconcierto, Jude Bellingham intentó pedir explicaciones, pero Vinicius (curiosamente el más calmado) lo apartó para evitar más expulsiones.

Carreras habla con el cuarto árbitro junto a Xabi tras expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / Manu Fernandez / AP

El acta del partido añadió un elemento más al incendio: en el apartado de “Otras incidencias”, el árbitro recogió que Dani Carvajal, ya vestido de calle, se dirigió a él con: “El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa”. Un episodio que no hizo sino agravar la situación.

Los focos apuntan a Megía Dávila: el delegado que encendió otro incendio

Y cuando el partido ya había terminado su deriva deportiva y disciplinaria, llegó la imagen que colocó al delegado blanco en el centro del debate. En vez de actuar como figura de contención y separar a los jugadores que seguían protestando, Carlos Megía Dávila avanzó decidido hacia Quintero González para increparle personalmente. Su reacción no pasó desapercibida: su condición de exárbitro y su rol institucional dentro del club le otorgaban, precisamente, la responsabilidad de rebajar la tensión.

La escena protagonizada por Megía Dávila, un excolegiado que debería conocer mejor que nadie los protocolos de actuación, se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación. Su irrupción en el centro del campo para confrontar al árbitro ha reavivado el debate sobre el papel real de los delegados en situaciones de conflicto: ¿están para caldear el ambiente o para sofocarlo?

Su actitud, en un contexto de nervios disparados, generó una mayor crispación y dejó una estampa poco habitual incluso en partidos de alta exigencia competitiva. Numerosos analistas señalaron que un delegado debe actuar como enlace, mediador y figura de control, no como un protagonista adicional de la bronca.