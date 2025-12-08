La UE Sant Andreu envía un dardo al Real Madrid: "Competir contra el Celta no está al alcance de todos"

El Celta de Vigo asaltó el Santiago Bernabéu la noche del pasado domingo. Hacía 19 años que el equipo celeste no conseguía una victoria en el coliseo madridista, pero el conjunto dirigido por Claudio Giráldez rompió esta estadística y sumó una victoria de prestigio. Los vigueses no solo anularon el potencial ofensivo blanco, sino que impusieron su juego y, con dos golazos, evidenciaron las carencias defensivas del Real Madrid. A la victoria celeste reaccionó la UE Sant Andreu, que a través de su cuenta de X mandó un mensaje irónico al cuadro merengue.

Williot Swedberg, declarado valencianista dado su pasado como residente la capital del Túria, fue el autor del doblete que decantó la balanza a favor de los vigueses y que ha generado un mar de dudas entorno a la figura de Xabi Alonso. El técnico tolosarra, según han dado a conocer varios medios de comunicación con sede en la capial, está contra las cuerdas. El partido de Champions League que enfrenta al Real Madrid y al Manchester City el próximo miércoles se presentaría como un ultimátum para el ex del Bayer Leverkusen.

La derrota ante el Celta ha avivado un debate que parecía cerrado tras la contundente victoria en San Mamés frente al Athletic Club (0-3). Y es que tras esta, el FC Barcelona es aún más líder de la máxima categoría del fútbol español, ampliando su ventaja con el Real Madrid hasta los cuatro puntos. Además, su perseguidor, el Villarreal CF está a tan solo un punto de ventaja y podría sobrepasarlo si mantiene su buena dinámica y consigue la victoria en el duelo correspondiente a la jornada 19, fecha que el equipo blanco disputó de forma adelantada por la disputa de la Supercopa de España.

El mensaje de la UE Sant Andreu

Esta misma semana se han celebrado las eliminatorias de la segunda ronda de la Copa del Rey. Esta fase del campeonato nacional enfrentó el pasado jueves a la UE Sant Andreu, equipo del grupo 3 de Segunda RFEF, y al Celta de Vigo en el estadio Narcís Sala. Lejos de lo esperado, al equipo dirigido por Claudio Giráldez le costó imponer su juego y, fruto de ello, el partido se fue a la prórroga después de que el resultado al término del tiempo reglamentario fuese el empate inicial.

En el tiempo extra, el Sant Andreu se adelantó en el marcador desatando la locura en la grada local. No mucho después, Borja Iglesias aguó la fiesta del conjunto catalán devolviendo el empate al marcador. Finalmente, el partido se decidió en la tanda de penaltis. Desde los once metros, fue el equipo de Primera División quién impuso su categoría y certificó su pase a dieciseisavos de final.

El buen hacer del Sant Andreu le complicó de más las cosas al Celta. Es por ello que, tras la victoria celeste en el Santiago Bernabéu, el equipo que compite en la liga del Valencia Mestalla o el Torrent CF, puso un tweet con un mensaje irónico dirigido al Real Madrid: "Competir contra el Celta no está al alcance de todos".