Un valencianista pone a Xabi Alonso contra las cuerdas

Tras ganar de forma contundente al Athletic Club en San Mamés en el partido adelantado de la jornada 19, el Real Madrid tenía la oportunidad de seguir despejando dudas este domingo en el Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo.

Nada más lejos de la realidad, el equipo de Xabi Alonso despertó más dudas que nunca, volviendo a ofrecer un fútbol muy mediocre y estrellándose contra el conjunto de Claudio Giráldez, cuya idea superó con creces a la de Xabi Alonso. Tanta es la sensación de crisis en el club blanco que en Madrid la prensa ya habla de situación límite para Xabi Alonso, informando, incluso, de que el partido de Champions contra el Manchester City de este martes es un 'match-ball' para el técnico tolosarra.

Ultimátum a Xabi

Las informaciones de la prensa de la capital son claras: Xabi Alonso está contra las cuerdas y una derrota ante el City podría costarle el puesto. No es precisamente el rival más asequible para jugarse la cabeza, aunque el técnico cuenta a su favor con el factor campo y con el factor psicológico de los últimos precedentes entre ambos equipos, que han caído en más ocasiones del bando madridista.

Xabi Alonso, durante el Real Madrid-Celta. / Associated Press/LaPresse / LAP

Las dudas en el Real Madrid vienen de lejos, concretamente desde al confrontación Xabi Alonso - Vinícius en El Clásico que, irónicamente, ganó el Madrid. Desde entonces, varios medios informan del mal ambiente dentro del vestuario, incluso con la creación de bandos y un posible desplante por parte de algunos futbolistas al técnico.

Swedberg dio oxígeno al incendio

Además, y posiblemente como consecuencia, el nivel de juego está cayendo en picado. Y, con él, el de resultados. El Madrid ya se había dejado puntos por el camino en las últimas jornadas de liga, hasta el punto de que había perdido el liderato en favor del Barça, y la última derrota frente al Celta parece haber colmado el vaso de la paciencia madridista.

El conjunto celeste controló al Madrid en todo momento gracias al plan de Giraldez y a unos jugadores liderados por el valencianista Swedberg, que golpeó y luego sentenció al Madrid con dos golazos.

Swedberg / Chema Moya

El sueco, que está disputando su tercera temporada en España, es un aficionado al Valencia declarado desde que en 2021, preguntado por un supuesto interés del Barça, dijera: "No le diría que no al Barcelona, pese a que el Valencia CF es mi equipo favorito en España".

¿Por qué es Swedberg valencianista?

Cuando era niño, él y su familia se mudaron a València y, aunque solo pudieron quedarse ocho meses, la ciudad les enamoró tanto que siguieron afincándose en la capital del Turia en distintos periodos de tiempo definidos. De hecho, Swedberg llegó a jugar algunas temporadas en el Godella CF.

Durante esas estancias en Valencia, Swedberg desarrolló un vínculo con el Valencia CF y con Vicente Guaita como su jugador favorito. Curiosamente ambos fueron compañeros en el Celta de Vigo la pasada campaña.