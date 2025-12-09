Directo | Sigue el sorteo de Copa del Rey de dieciseisavos de final

La Copa del Rey aclara este martes 9 de diciembre los próximos pasos a dar por los participantes de cara a una nueva final en el estadio de la cartuja. La novedad en esta ronda es la inclusión de los cuatro participantes en la Supercopa de España. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club se unen así a los supervivientes de rondas anteriores y serán ellos los primeros que encuentren rival en las categorías inferiores.

La cita con el sorteo los dieciseisavos de final arrancará a las 13:00 horas. Las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario. Los únicos que saben a ciencia cierta que jugarán sus partidos el martes 16 son el Valencia CF y el Real Mallorca ante los rivales que les sean asignados a lo largo del sorteo. El motivo no es otro que el encuentro que valencianos y mallorquines deberán disputar en Mestalla el viernes 19 como partido adelantado de la jornada.

Aunque todavía hay que esperar al juego de los bombos, otra de las cosas que se sabe es que habrá un único partido entre clubes de Primera. Los duelos se disputan en el campo del equipo de menor categoría, aunque en el caso de los de LaLiga, será en el estadio del primero que sea mostrado por la 'mano inocente'. ¿Cuál será el duelo de Primera? Veremos.

La Copa del Rey disputará los dieciseisavos de final también en diciembre / SD

Equipos clasificados para dieciseisavos de Copa del Rey

Primera División (17): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Valencia CF, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante , Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla y Celta .

y . Segunda División (9): Huesca , Cultural Leonesa , Sporting , Eibar , Albacete , Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada.

, , , , , y Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense .

y . Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey?

En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, Teledeporte y Movistar Plus+. Desde Superdeporte te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.

Directo | Sigue el sorteo de Copa del Rey de dieciseisavos de final

