Los partidos de Copa ya tienen horarios

Los equipos valencianos que siguen vivos en la Copa del Rey ya saben la fecha y la hora de sus partidos. Valencia, Levante, Villarreal, Elche y Eldense ya tienen horarios. Los días 16, 17 y 18 de diciembre y 6 de enero se disputarán los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, el torneo más vibrante del fútbol español.

Como viene siendo habitual, esta eliminatoria se disputará a partido único enfrentando a equipos de cuatro categorías diferentes: 17 de Primera División, 9 de Segunda División, 4 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación.

Por lo tanto, tras el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la relación completa de partidos y horarios es la siguiente:

Martes 16 de diciembre | 19:00 horas

SD Eibar-Elche CF

Ipurúa

Movistar+

Martes 16 de diciembre | 19:00 horas

RC Deportivo-RCD Mallorca

Riazor

Movistar+

Martes 16 de diciembre | 21:00 horas

CD Guadalajara-FC Barcelona

Pedro Escartín

Movistar+

Martes 16 de diciembre | 21:00 horas

CD Eldense-Real Sociedad

Nuevo Pepico Amat

Movistar+

Martes 16 de diciembre | 21:00 horas

Real Sporting de Gijón-Valencia CF

El Molinón

Movistar+

Miércoles 17 de diciembre | 19:00 horas

Albacete Balompié-RC Celta de Vigo

Carlos Belmonte

Movistar+

Miércoles 17 de diciembre | 19:00 horas

Real Racing Club-Villarreal CF

El Sardinero

Movistar+

Miércoles 17 de diciembre | 19:00 horas

SD Huesca-CA Osasuna

El Alcoraz

Movistar+

Miércoles 17 de diciembre | 19:00 horas

CyD Leonesa-Levante UD

Reino de León

Movistar+

Miércoles 17 de diciembre | 21:00 horas

CF Talavera de la Reina-Real Madrid CF

El Prado

La 1

Miércoles 17 de diciembre | 21:00 horas

Deportivo Alavés-Sevilla FC

Mendizorroza

Movistar+

Jueves 18 de diciembre | 19:00 horas

Burgos CF-Getafe CF

El Plantío

Movistar+

Jueves 18 de diciembre | 19:00 horas

Ourense CF-Athletic Club

O Couto

Movistar+

Jueves 18 de diciembre | 21:00 horas

CD Atlético Baleares-Atlético de Madrid

Balear

Movistar+

Jueves 18 de diciembre | 21:00 horas

Real Murcia CF-Real Betis Balompié

Enrique Roca

Movistar+

Martes 6 de enero | 19:00 horas

Granada CF-Rayo Vallecano

Nuevo Los Cármenes

Movistar+