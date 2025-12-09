Los partidos de Copa ya tienen horarios
El Valencia visita al Sporting el martes 16 de diciembre a las 21:00 horas, mientras que el Levante juega contra la Cultural Leonesa el miércoles 17 a las 19:00
Los equipos valencianos que siguen vivos en la Copa del Rey ya saben la fecha y la hora de sus partidos. Valencia, Levante, Villarreal, Elche y Eldense ya tienen horarios. Los días 16, 17 y 18 de diciembre y 6 de enero se disputarán los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, el torneo más vibrante del fútbol español.
Como viene siendo habitual, esta eliminatoria se disputará a partido único enfrentando a equipos de cuatro categorías diferentes: 17 de Primera División, 9 de Segunda División, 4 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación.
Por lo tanto, tras el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la relación completa de partidos y horarios es la siguiente:
Martes 16 de diciembre | 19:00 horas
SD Eibar-Elche CF
Ipurúa
Movistar+
Martes 16 de diciembre | 19:00 horas
RC Deportivo-RCD Mallorca
Riazor
Movistar+
Martes 16 de diciembre | 21:00 horas
CD Guadalajara-FC Barcelona
Pedro Escartín
Movistar+
Martes 16 de diciembre | 21:00 horas
CD Eldense-Real Sociedad
Nuevo Pepico Amat
Movistar+
Martes 16 de diciembre | 21:00 horas
Real Sporting de Gijón-Valencia CF
El Molinón
Movistar+
Miércoles 17 de diciembre | 19:00 horas
Albacete Balompié-RC Celta de Vigo
Carlos Belmonte
Movistar+
Miércoles 17 de diciembre | 19:00 horas
Real Racing Club-Villarreal CF
El Sardinero
Movistar+
Miércoles 17 de diciembre | 19:00 horas
SD Huesca-CA Osasuna
El Alcoraz
Movistar+
Miércoles 17 de diciembre | 19:00 horas
CyD Leonesa-Levante UD
Reino de León
Movistar+
Miércoles 17 de diciembre | 21:00 horas
CF Talavera de la Reina-Real Madrid CF
El Prado
La 1
Miércoles 17 de diciembre | 21:00 horas
Deportivo Alavés-Sevilla FC
Mendizorroza
Movistar+
Jueves 18 de diciembre | 19:00 horas
Burgos CF-Getafe CF
El Plantío
Movistar+
Jueves 18 de diciembre | 19:00 horas
Ourense CF-Athletic Club
O Couto
Movistar+
Jueves 18 de diciembre | 21:00 horas
CD Atlético Baleares-Atlético de Madrid
Balear
Movistar+
Jueves 18 de diciembre | 21:00 horas
Real Murcia CF-Real Betis Balompié
Enrique Roca
Movistar+
Martes 6 de enero | 19:00 horas
Granada CF-Rayo Vallecano
Nuevo Los Cármenes
Movistar+
