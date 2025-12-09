Un Primera y cuatro Segundas para el fútbol valenciano en la Copa

La Copa avanza con los dieciseisavos de final. Una ronda, que continúa disputándose a partido único en el campo del equipo de inferior categoría, y que ha deparado la siguiente suerte en el sorteo de este mediodía en Las Rozas (Madrid) para los equipos valencianos.

El primero en conocer rival fue el conjunto de inferior categoría, el CD Eldense. Los alicantinos recibirán en el Nuevo Pepico Amat a la Real Sociedad. Los donostiarras, con jugadores con pasado valencianistas como Carlos Soler, Gonçalo Guedes y Umar Sadiq, se deshicieron en la anterior ronda del Reus (0-2).

Más mérito, en cambio, tuvo lo hecho por el Eldense, que dio una de las sorpresas al imponerse al Almería, de Segunda división en tierras alicantinas por dos goles a uno, el primero de bella factura, obra de Hamza Bellari, y el segundo, anotado por Quintana.

Más tarde, el siguiente en conocer su nueva etapa en el camino de la Copa fue el Levante UD. Hundido en la cola de la Liga, la próxima semana los levantinistas tendrán que viajar a León para medirse a la Cultural, equipo de la Liga Hypermotion. Los castellanoleoneses se encuentran en la zona templada de Segunda.

Elche, de Quintanar del Rey a Eibar

El Elche CF, que venció con mucha dificultad en la prórroga al Quintanar del Rey, se las verá ahora contra un rival de mayor entidad: la SD Eibar, otro adversario de la categoría de plata del fútbol español. Eso sí, los eibarreses se ven inmersos en la zona de descenso a Primera RFEF y su principal preocupación en estos momentos pasa por la Liga, y no por el torneo del KO. Este será el cuarto enfrentamiento entre el EIbar y el Elche, al que siempre ha eliminado.

Un destino con recuerdos para Marcelino

Para seguir avanzando en la Copa, la próxima estación del Villarreal se halla en Santander, un destino especial para Marcelino. El entrenador, tras ascender y hacer una extraordinaria temporada con el Recreativo de Huelva en Primera, se confirmó un año más tarde en la élite, dejando sexto y en Europa al Rancing de Santander. Un equipo, el cántabro, que reunió a futbolistas como un jovencísimo Ezequiel Garay y un veterano Jorge López, campeón de Liga años antes con el Valencia CF.

Precisamente, el Valencia CF se las verá con otro club que marcó la trayectoria del actual entrenador del Villarreal, el Sporting de Gijón. Además, el penúltimo precedente de Copa entre ambas entidades se dio con el asturiano en el banquillo de Mestalla. En el feudo de la Avenida de Suècia se liquidó una eliminatoria ante el Sporting (3-0), en los octavos de final, en la temporada del Centenario... la que acabó con los murciélagos levantando el título copero 2019 en el Benito Villamarín.

Los gijoneses habían ganado, previamente, en el partido de ida en El Molinón por dos goles a uno. El mismo escenario, el campo más antiguo del fútbol español junto con Mestalla, donde el Valencia también se midió al Sporting en los octavos de final de la Copa de 2023. Entonces, el equipo de Rubén Baraja venció por 0-4, tantos de Kluivert, dos de Cavani y Lino. Una actuación la de aquel mes de enero de 2023 que serviría, perfectamente, para sellar el pase a los octavos en el mítico campo de los 'yogurinos'.