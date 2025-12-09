El Villarreal CF se dispara en LaLiga de los valencianos

Villarreal CF y Levante UD, conjuntos que protagonizarán el domingo en el Ciutat de València el cuarto derbi de los 12 que habrá a lo largo de la Liga 25/26, representan el cielo y el infierno en la 'Liga de los valencianos'. En una temporada histórica, con cuatro clubes de la Comunitat Valenciana en la categoría de oro del fútbol español, SUPER analiza la evolución de cada uno de ellos con un serial iniciado el pasado 9 de octubre.

A falta de dos jornadas para la conclusión de 2025, el Submarino amarillo se destaca como mejor equipo valenciano del curso con 35 puntos en 15 partidos. Además, con un encuentro menos que los clubes de la Supercopa, a día de hoy, está totalmente inmerso en la lucha por el título de Liga. El Levante UD, por el contrario, se ha desplomado en este segundo tramo de la primera vuelta y cierra la competición como colista en solitario con apenas nueve puntos.

Entre medias de los extremos, se sitúan el Elche CF y el Valencia CF. Eso sí, con sensaciones radicalmente diferentes. Mientras los ilicitanos conservan el buen estado de ánimo, gracias a la condición de invictos en el Martínez Valero y su situación en el top 10, los blanquinegros vuelven a ver la botella medio vacía. La racha de partidos sin perder se alarga en el Valencia hasta cuatro -Betis, Levante, Rayo y Sevilla-.

Hugo Duro salta a por el balón con el levantinista Adri / LaLiga

No obstante, los cuatro puntos perdidos en las dos últimas citas alejan en demasía la zona europea y hacen que los de Corberán no salgan de la espiral negativa de sumar un punto por partido: 15 en 15 jornadas.

Crisis en los equipos de València

Villarreal y Elche respiran positividad, mientras que Valencia y Levante viven en crisis. Más evidente, si cabe, en el barrio de Orriols. En el primer capítulo de la 'Liga de los valencianos', los 'granotes' marchaban decimoterceros -aunque con los mismos puntos- dos posiciones por encima de los valencianistas. El conjunto de Julián Calero, ya destituido, había sumaba ocho unidades en el mismo número de partidos tras un calendario de inicio complicado y la sensación de que competía bien cada semana. Su goleador Etta Eyong estaba en boca de todos. Ahora, en cambio, dejará en breve el equipo para jugar la Copa Africana de Naciones.

Desde el 0-2 de Oviedo, el Levante ha sumado un solo punto en siete partidos. Un empate en Mallorca y seis derrotas: Rayo, Celta, Atlético, Valencia, Athletic y Osasuna. La caída, sin entrenador firme, es en picado. Por primera jornada, los levantinistas cierran la tabla en solitario, con menos puntos que los 19 rivales.

Mientras tanto, las impresiones en el Valencia tampoco son mucho mejores. Aunque han dejado la posición de 'colista' de la Liga entre valencianos, los murciélagos están una posición más abajo de lo que estaban a principios de octubre. Hoy son decimosextos. Desde entonces, tan solo han ganado un partido, precisamente, el derbi ante los azulgranas en Mestalla. Lo demás, empates con Alavés, Betis, Rayo y Sevilla, y derrotas con Villarreal y Real Madrid. Como en las ocho primeras jornadas, un punto por fecha en las siete siguientes. El drama blanquinegro se concreta con la amplia distancia con la zona europea. El Espanyol suma nueve puntos más, en la sexta plaza (Conference), y el Espanyol, en la de Europa League... ¡12!

Comesaña festeja con Pape Gueye el segundo gol al Valencia en Mestalla / LaLiga

Submarino lanzado: Infalible desde octubre

Otro derbi, el Valencia - Villarreal, fue punto de inflexión en positivo para el Submarino. Los de Marcelino mantienen la misma tercera plaza que en la octava semana de Liga, si bien, en las últimas siete han reventado el cuentapuntos: ¡2,71 por partido! Tras caer, con manita arbitral a los blancos incluida en el Santiago Bernabéu, los amarillos encadenan un empate, con el Betis, y seis triunfos consecutivos: Valencia, Rayo, Espanyol, Mallorca, Real Sociedad y Getafe. 19 de 21 puntos posibles, tres más que en las ocho primeras jornadas. Uno más que los 18 del FC Barcelona. Un ritmo de récord que lo ha colocado con la opción de situarse solo a dos puntos del líder, el Barça, ya que tiene un partido menos en el casillero.

Por último, en Elx también siguen contentos y felices. El conjunto de Eder Sarabia ha empeorado sus resultados, seis puntos en estas últimas siete fechas de Liga, siete menos que en las primeras ocho. En la comparativa, el Elche ha caído de la séptima plaza a la novena, ahora con 19 unidades... pero poco importa a una afición que disfruta con el juego de su equipo, sobre todo, en casa. En el Martínez Valero nadie ha podido imponerse. Allí, por ejemplo, el Real Madrid tuvo que conformarse con un empate sobre la bocina... por cierto, con otra ayuda por parte del colegiado.

En la jornada 3, el Levante cayó en el Martínez Valero, un estadio en el que nadie ha ganado todavía / LaLiga

Esta segunda serie de la 'Liga de los valencianos' arrancó para los franjiverdes con otro punto de mérito en casa, ante el Athletic Club. Más tarde, tras las derrotas en Barcelona a manos del Espanyol y el Barça, los alicantinos se repusieron con dos nuevos empates como local ante la Real Sociedad y el Madrid. La derrota en Getafe, prueba de que los ilicitanos han decaído a domicilio, se compensó con un excelente encuentro en el que arrolló al Girona (3-0) el pasado fin de semana.

Temporada para la historia por séptima vez

Por séptima vez en la historia, hasta cuatro clubes de Castelló, València o Alacant representan la Senyera en Primera división. Estos son los derbis entre valencianos en esta Liga 25/26:

J3, Elche-Levante (2-0)

J10, Valencia-Villarreal (0-2)

J13, Valencia-Levante (1-0)

J16, Levante-Villarreal, Ciutat de València

J18, Elche-Villarreal, Martínez Valero

J19, Valencia-Elche, Mestalla

J21, Levante-Elche, Ciutat de València

J24, Levante-Valencia, Ciutat de València

J25, Villarreal-Valencia, La Cerámica

J27, Villarreal-Elche, La Cerámica

J31, Elche-Valencia, Martínez Valero

J34, Villarreal-Levante, La Cerámica

Clasificación entre los equipos valencianos teniendo en cuenta los enfrentamientos entre ellos / Transfermarkt

Conforme a los derbis disputados hasta la fecha, el orden en la clasificación se mantendría igual, lógicamente, con menos distancias en los 'cara a cara', ya que tan solo se han jugado tres de los 12 derbis totales a lo largo de la Liga.