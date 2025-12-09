Lista de candidatos para sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid

El Real Madrid es un banquillo caliente. En los últimos años, con el paso de Zidane o Ancelotti, la calma se había instalado en el Santiago Bernabéu al tratarse de dos técnicos que destacan por su gestión de vestuario por encima de otras virtudes. El equipo se encuentra en un periodo de transición tras perder en los últimos tiempos a los jugadores veteranos más exitosos: Modric, Kroos, Ramos...

El Real Madrid era un auténtico bloque de estrellas que sabían a lo que jugaban y, durante años, siguieron ese mismo camino exitoso especialmente en la Champions League. El verano pasado Florentino Pérez logró fichar a Xabi Alonso, el técnico de moda. El vasco, exjugador de la casa, llegaba como un preparador JASP (Joven Aunque Sobradamente Preparado) tras un gran éxito en Alemania y con numerosos grandes clubes interesados en su fichaje. Se decantó por la casa blanca... y ahora podría estar arrepintiéndose.

En un vestuario tan particular, donde a los descontentos heredados del curso pasado hay que sumar los nuevos, no es descartable pensar que el enemigo es interno. Rodrygo ya se declaró en huelga a final del curso pasado (y ahí sigue), con el equipo jugándose la vida tanto en LaLiga como en Champions. Vinícius jugó una mala campaña al verse a la sombra de Mbappé y ya ha realizado varios desplantes públicos al técnico. Bellingham, por su parte, retrasó su posición para emular sin éxito a Modric. Las lesiones de casi todos los defensas y el mal rendimiento de varios jugadores hizo que el globo de Xabi Alonso se pinchara en las últimas semanas.

Xabi Alonso y Vinícius, durante el Olympiacos-Real Madrid. / AP

El equipo, de más a menos

El Real Madrid iba líder de LaLiga sin problema alguno, pero tres empates, una derrota y una sola victoria en los últimos cinco encuentros han dado al traste con la ventaja y el Barça no sólo recortó distancias, sino que ya les supera en cuatro puntos. El vértigo se ha instalado en el palco del Bernabéu y son muchas las voces que apuntan a que parte del vestuario madridista, con Vinícius a la cabeza, le está haciendo la cama al técnico. Plagado de bajas toca medirse al Manchester City en Champions en lo que podría ser una de las últimas balas del técnico easotarra. En cualquier caso, el listado de candidatos al banquillo no es muy amplio en estos momentos. Lo que parece claro es que no puede ser otro técnico de fuerte carácter, sino alguien respetado de inicio y que pueda manejar bien los egos de un vestuario dividido.

Pep Guardiola y Dani Carvajal, durante un Real Madrid-Manchester City. / EFE

Estos son los candidatos para sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid