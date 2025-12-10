La cantera del Manchester City humilla al Real Madrid

El Juvenil A del Real Madrid cerró la fase liga de la UEFA Youth League con una contundente derrota por 0-4 frente al Manchester City. El conjunto blanco, ya clasificado tras encadenar cinco victorias en las jornadas previas, no pudo frenar la potencia física y el ritmo del equipo inglés, que impuso su dominio incontestable endosando una dolorosa goleada.

Transcurso del duelo

El encuentro comenzó con una presión alta del Real Madrid, dirigida con intensidad por Julián López. En los primeros compases, Gascón y José Antonio Reyes protagonizaron dos arrancadas desde el centro del campo, ambas finalizadas con opciones de gol: un disparo desviado y un córner. El City respondió con un intento de Kian desde la frontal, bien despejado por la defensa madridista.

En el minuto 22, llegó la acción que adelantó a los visitantes: una falta al borde del área que Charlie Gray transformó con un disparo colocado al palo corto, imposible de detener para el portero Voloshyn. El 0-1 fue un golpe que condicionó los siguientes minutos, con los 'merengues' intentando reaccionar mediante disparos de media distancia, como el potente zapatazo de Fortea que se marchó por encima del larguero.

Antes del descanso, el Real Madrid tuvo una gran oportunidad para empatar gracias a un penalti cometido por el portero Spike sobre Liberto en el minuto 38. Sin embargo, el propio delantero falló el lanzamiento, enviando el balón al palo izquierdo y frustrando la posibilidad de cambiar el rumbo del encuentro antes del descanso.

Una goleada que supone una humillación en el cierre de la fase liga

Durante la segunda mitad, el Real Madrid intentó aprovechar las contras para buscar el empate. La más clara llegó con un disparo al larguero de Lezcano, que fue el momento de mayor peligro para el City en la segunda parte. Sin embargo, el dominio inglés en cuanto a físico, velocidad y precisión táctica impedía que el combinado madridista pudiera crear oportunidades sostenidas de peligro.

El Manchester City sentenció el partido gracias a su superioridad en la transición y en la velocidad de sus extremos. En el minuto 70, Ryan McAidoo recorrió tres cuartos de campo en velocidad y definió por debajo de las piernas de Voloshyn, poniendo el 0-2. Los últimos minutos vieron la entrada de la contundencia final por parte del City: Heskey marcó el 0-3 desde el costado izquierdo y transformó un penalti en el minuto 89 para cerrar la goleada.

El resultado final de 0-4 evidencia la superioridad física y táctica del Manchester City, y marca un punto de aprendizaje para el Juvenil A del Real Madrid: aunque el equipo cuenta con talento y calidad individual, deberá fortalecer aspectos defensivos y de coordinación en situaciones de alta presión ante rivales potentes.

Con esta derrota, el conjunto madrileño cierra la fase liga como cuarto de grupo con 15 puntos, completando una fase con cinco victorias y una sola derrota. El equipo ya tiene garantizada su presencia en la fase eliminatoria de la UEFA Youth League, donde enfrentará rivales exigentes y necesitará mejorar su consistencia para aspirar a títulos.