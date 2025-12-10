Insólito: El entrenador del Real Ávila ridiculiza y agrede a un discapacitado en sala de prensa

El empate a un gol entre Coruxo FC y Real Ávila en el campo de O Vao quedó completamente eclipsado por un fuerte incidente extradeportivo que ha desatado un choque frontal entre ambas entidades. Los hechos, ocurridos en la zona de prensa del estadio tras el partido, han desembocado en un intercambio de comunicados, acusaciones, desmentidos e incluso el anuncio de futuras denuncias. Según el club gallego, su responsable de prensa, José (individuo en silla de ruedas) , habría sufrido una presunta agresión física por parte del entrenador abulense, Marc García Puig, quien supuestamente le propinó una patada. El técnico, por su parte, niega tajantemente los hechos y denuncia una campaña de difamación.

Un audio captado por TVG alimenta la polémica

El momento de tensión quedó registrado en un audio captado por las cámaras de la Televisión de Galicia (TVG). En él puede escucharse cómo, tras una rueda de prensa ya caldeada, una voz en la sala afirma: “Os echasteis atrás y ya está”. A continuación, el técnico del Real Ávila responde: “Pues claro que nos echamos atrás, subnormal”. La discusión continúa escalando hasta que un periodista envía “a tomar por culo” al entrenador. En ese instante, siempre según la versión del Coruxo y de la SER, se habría producido la supuesta patada a la silla de ruedas de José, quien fue trasladado posteriormente al Hospital Álvaro Cunqueiro para una valoración médica.

Comunicado del Coruxo: “La violencia no tiene cabida”

El Coruxo FC reaccionó con rapidez mediante un comunicado oficial en el que expresa una enérgica condena a lo ocurrido y muestra su apoyo al trabajador presuntamente agredido. “La violencia no tiene cabida en nuestra institución, ni en el deporte”, afirma el club. “Las autoridades ya están desarrollando la investigación correspondiente”, añade, confirmando que el caso ya está en manos policiales. El club gallego subraya que se trata de un hecho de máxima gravedad, especialmente por la condición de discapacidad del empleado afectado.

Respuesta del Real Ávila: desmentido total y anuncio de denuncia

La reacción del Real Ávila CF ha sido igual de contundente, pero en el sentido contrario. El club castellano-leonés defiende a su entrenador y niega los hechos rotundamente, calificando las acusaciones de completamente falsas y carentes de fundamento. “Varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita”, señala la entidad en su comunicado. Además, ante lo que consideran una grave difamación, el Real Ávila anuncia que García Puig presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila. El club afirma que actuará “con firmeza” para defender el honor del técnico, al que describe como un profesional ejemplar.

Un caso que abre una investigación y un conflicto institucional

La versión de los hechos es completamente opuesta en ambos clubes y la situación, lejos de calmarse, ha ido escalando con comunicados cruzados y una investigación en curso. Mientras el Coruxo denuncia una agresión física y busca esclarecer lo ocurrido mediante las autoridades competentes, el Real Ávila insiste en que todo es una acusación falsa y ya prepara acciones judiciales contra quienes considera responsables de difundirla. Por ahora, el audio divulgado añade tensión, pero no resuelve la disputa. Será la investigación (y, eventualmente, la justicia) la que determine qué ocurrió realmente en la sala de prensa de O Vao tras un encuentro que, sobre el césped, terminó en empate, pero fuera de él ha desatado una de las polémicas más fuertes de la temporada.