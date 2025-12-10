Mercado de fichajes: todas las fechas de las ventanas de invierno a nivel internacional

¿Cuándo empieza el mercado de fichajes invierno? El próximo dos de enero de 2026 se abrirá el mercado de fichajes en LaLiga y el otros ligas internacionales, sin embargo como cada año habrá diferencias, tanto en el día de inicio de la ventana invernal como en el cierre de mercado. Son muchos los equipos que reforzarán sus plantillas, entre ellos posiblemente el Valencia CF o el Levante UD. Empieza el baile de nombres pero no solo es salir al mercado, también es acertar.

Según FIFA, en Alemania, Inglaterra y Francia, la ventana de fichajes empieza el 1 de enero y termina el lunes 2 de febrero, ya que el 31 de enero y el 1 de febrero caen en fin de semana. En España e Italia, en cambio, el mercado arranca el 2 de enero, pero la fecha de finalización es la misma que la de los otros tres grandes campeonatos europeos.

Además, Dinamarca y Escocia, por ejemplo, tienen el mismo calendario que Alemania, mientras que en los Países Bajos es igual que en España e Italia. En Portugal también comienza el 2 de enero, pero allí el cierre es el 3 de febrero. En Austria, por el contrario, empieza el día de Año Nuevo y está abierto hasta el 6 de febrero. En Suiza, el mercado de fichajes se ha retrasado unas dos semanas y está fijado entre el 15 de enero y el 16 de febrero.

Tienen más tiempo, por ejemplo, los equipos de Turquía (del 5 de enero al 10 de febrero según el horario local), Croacia (del 10 de enero al 17 de febrero) y Polonia (del 26 de enero al 25 de febrero). En las ligas en las que la temporada se disputa por año, el periodo de traspasos llega aún más tarde. Los clubes de Noruega (del 30 de enero al 27 de marzo) o Finlandia (del 5 de febrero al 1 de abril) tendrán próximamente el equivalente al periodo de fichajes de verano de las principales ligas europeas. También en Brasil (del 5 de enero al 3 de marzo) o Argentina (del 14 de enero al 10 de marzo) se puede fichar durante más tiempo.

Hassan, extremo izquierdo del Real Oviedo, tentado por el Trabzonspor / LaLiga

Sin sorpresas desde Arabia Saudí o Catar

En esta ocasión no habrá que temer posibles ofertas irrechazables procedentes de Arabia Saudí o Catar una vez cerrado el mercado de fichajes europeo. Los clubes de la Saudi Pro League y la Qatar Stars League, con gran poderío financiero, solo tienen hasta el 2 de febrero, o incluso hasta el 31 de enero, para firmar a nuevos jugadores.