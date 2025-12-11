Marcelino: "Me siento muy querido y reconocido en esta tierra"

Superdeporte, La Casa del Deporte Valenciano, ha vivido una tarde-noche de celebración con la gala de los Premios SUPER 2025. Como cada año por estas fechas, nuestro diario y Editorial Prensa Ibérica han reconocido el éxito, el esfuerzo y la implicación social de deportistas, clubes, federaciones y entidades en la Comunitat Valenciana.

En la velada, muy emotiva y especial, gracias a una excelente asistencia y colaboración de personalidades y representantes del deporte valenciano, los galardones SUPER se dividieron en 13 categorías. Todos y todas recogieron su premio en un salón de actos con el aforo prácticamente lleno.

Tras ser premiados, los 13 deportistas o representantes de diferentes organizaciones dialogaron brevemente con los periodistas de SUPER. A lo largo de este viernes iremos publicando las declaraciones de cada uno de ellos en diferentes piezas. En esta primera pieza, las del Entrenador del año, Marcelino García Toral (Villarreal); premio Trayectoria, Eliseu Gómez, presidente del COTIF en l'Alcúdia; y Premio Motor, director Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado.

Marcelino: "Necesitamos ganar el derbi y borrar ese sabor amargo"

Marcelino García Toral ha conducido al Villarreal CF a codearse con los mejores y más potentes equipos de la Liga. Esta temporada su Submarino marcha tercero, con opciones de colocarse segundo a dos puntos del líder, el Barcelona... y la temporada pasada clasificó a los amarillos para la Champions como quinto del torneo. En el año natural, solo Madrid y Barcelona han hecho más puntos que el Villarreal.

"Agradecido" por el galardón, Marcelino habla del vínculo emocional que siente con la Comunitat Valenciana. Fue jugador de Levante y Elche, y ha entrenado al Valencia, al que hizo campeón de Copa en 2019, y al Villarreal. "Me han tratado muy bien, mis experiencias son fabulosas en esta tierra. Me considero muy querido, la gente me lo trasmite por la calle, me recuerda mi etapa en el Valencia, y en el Villarreal me sucede lo mismo. Estuve primer cuatro años maravillosos, y ahora igual, otros dos muy buenos", explica.

El asturiano indica que su familia vive "fenomenal" en tierras valencianas, donde él nota un "reconocimiento absoluto" de su trabajo. En las últimas horas, la eliminación en la Champions ha amargado el excelente momento de forma un equipo que suma 19 de los 21 últimos puntos en disputa en la Liga, más que ningún otro conjunto español. "Es difícil explicar esa distancia tan grande en ambas competiciones", añadió a los micrófonos de À Punt desde los Premios SUPER 2025.

Por último, Marcelino se refirió al derbi de este fin de semana entre su Villarreal y un Levante muy necesitado. "Necesitan ganar porque están en una situación delicada, y nosotros queremos llevarnos los tres puntos para borrar el sabor amargo que tenemos ahora. El Levante lo necesita y lo buscará con toda su fuerza", alertó el técnico amarillo.

Eliseu Gómez: "Deseamos hacer el COTIF cada vez más grande"

Desde el 'photocall' de los Premios SUPER también se pronunció Eliseu Gómez, presidente del COTIF, Torneo Internacional de Fútbol de L'Alcúdia. Durante más de cuatro décadas, el COTIF se ha consolidado como el torneo referencia del fútbol juvenil en España. Año tras año, rampa de salida para cientos de talentos futuros.

"Vamos a hacer 42 años y estamos extremadamente contentos. En 2026 queremos alcanzar el límite de la expansión. Estar al pie del cañón 42 años no es fácil y pensamos que el impacto socioeconómico que tiene el COTIF supera todas las expectativas. Vienen los mejores equipos, jugadores... la estructura es formidable, la gente acude. Son 12 días de fútbol con el sub-20 masculino, femenino y el promesas. Estamos encantados, y deseamos seguir haciendo el torneo cada vez más grande", comentó.

Eliseu Gómez, premiado por el COTIF / Fernando Bustamante

Ya es momento de iniciar los "preparativos y contactar a los equipos". "Hemos hablado con selecciones de un nivel muy alto. Eso se cierra a principio de año, en enero tiene que estar cerrado. El año pasado se televisó a todo el mundo y queremos seguir por ese camino. El COTIF fue pionero en dar difusión al fútbol joven en la Comunitat Valenciana y estamos encantados de cómo está funcionando", concluyó.

El Circuit Ricardo Tormo, ejemplo de reconstrucción

Por su parte, Nicolás Collado, director del Circuit Ricardo Tormo, valoró la implicación de todos los trabajadores para el mejor regreso posible tras la ausencia del pasado año, a causa de los desperfectos de la trágica riada del 29 de octubre. "Agradecemos mucho el reconocimiento después de un año complicado por la reconstrucción. Toda la plantilla se ha volcado en este proceso de resiliencia y de retorno de Moto GP. Era una misión volver a traer un evento así a València", apuntó Collado.

Nicolás Collado recoge el premio para el Circuit / Fernando Bustamante

El Circuit Ricardo Tormo ha dado una lección al mundo con una reconstrucción récord para celebrar el fin de fiesta de MotoGP con cientos de miles de personas. "Es un evento único, tuvimos récord de asistencia, eso es un indicativo de que la afición quiso repetir todos los días", recodó. A mediados de noviembre, hubo 205 000 espectadores en total durante el fin de semana, y unos 94 000 aficionados en el día de la carrera final.

"Este año ha sido un calendario excelso en cuanto a eventos deportivos, un total de 18 eventos en el Circuit. No deja de ser un indicador de que el circuito se encuentra en un estado de salud envidiable. El porcentaje de actividad ha sido el más alto de los últimos 10 años", terminó el director del Circuit Ricardo Tormo.