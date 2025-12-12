El Levante busca cerrar el año con una alegría que se le resiste

Cerrar el año con una alegría. Ese es el deseo de la afición granota y el objetivo del Levante UD. Porque 2025 no ha sido un año fácil en Buñol. Enero se asomó con el equipo en puestos de descenso y diciembre se despedirá de la misma manera. Y aunque los resultados mandan en el fútbol, también lo hacen las oportunidades que te brinda este deporte. Este sábado, 13 de diciembre, las granotas tendrán una de oro para regalar a los levantinistas —y a sí mismas— la primera victoria de la temporada. No será nada fácil. Será un duelo contra un rival directo, de esos que puedes lamentar o agradecer en las últimas jornadas. Y, para postre, estará marcado por los reencuentros, tan típicos en estas fechas navideñas.

Las de Andrés París recibirán en casa a un RCD Espanyol que ocupa la décima posición con 13 puntos y que tiene una única misión entre manos: quitarse el mal sabor de boca tras la derrota contra el Madrid CFF por 2-5. “Fue una derrota dura para nosotras, que no nos esperábamos, pero el equipo ha entrenado bien otra vez. Creo que fue un partido puntual y tenemos que ir contra el Levante a ganar”, aseguró Sara Monforte, técnica del conjunto perico. Pero la derrota en el Dani Jarque no fue la única nota negativa. Laura Martínez tuvo que pasar por quirófano el miércoles tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Impera la necesidad de ganar

En la visita a Lezama, el Levante se quedó con la miel en los labios. Lo que pudo ser y no fue reflejado en un marcador. Porque frente al Athletic, las granotas pudieron ganar —al menos, adelantarse— con los tiros de Sintia Cabezas y Érika González. Pero el gol que estrenó el luminoso fue el de Daniela Agote, con una sucesión de errores tácticos de las valencianas , quienes le hicieron el pasillo para que la vasca se pudiera adentrarse y rematar a placer —sin demeritar la genialidad de la vasca—. Poco pudo hacer Andrea Tarazona, quien regresó a la titularidad por todo lo alto, después de recuperarse del esguince de grado III en el tobillo derecho que sufrió a principios de octubre. La meta ribarrojera fue la mejor del Levante con intervenciones como la doble parada a Leire Baños.

“Tenía muchas de volver a estar con las compañeras y de volver a sentir el verde, pero también ha sido triste. Se ve cómo el equipo lo intenta y al final no llega lo que queremos, que son los tres puntos. Pero no queda otra que seguir luchando”, reconoció Tarazona. Porque así es el ring, el escenario, en el que lucha el Levante: colista de la Liga F con dos puntos de 39 posibles, fruto de los empates ante Alhama y Levante Badalona, cinco goles a favor y 27 en contra —en trece jornadas se ha igualado la cifra de goles encajados al cierre de la temporada 2018/19 (26)—. Unos números que asustan y que dejan un mensaje claro: impera la necesidad de ganar.

"El otro día, cuando terminó el partido contra el Athletic Club, sabiendo que el resultado era duro y que merecimos un poquito más, nos pusimos enseguida a pensar en el Espanyol y eso se ha notado durante la semana. El fútbol tiene esto —las derrotas— pero también tiene una cosa buena: competir cada semana y poder reivindicarnos. Estamos deseando que llegue mañana", comentó Andrés París en la previa del choque. "El nivel de exigencia en los entrenamientos está siendo alto y el nivel de respuesta de las jugadoras está siendo óptimo, pero estamos trabajando en todas las aristas que tiene el alto rendimiento", añadió y aseguró que las jugadoras están motivadas y con ganas de competir este sábado.

Todo o nada

Levante y Espanyol son dos equipos históricos que se encuentran lejos de su mejor versión. De hecho, unas ya saben lo que es tocar fondo y las otras, si no consiguen dar con la tecla, lo acabarán descubriendo. Quizás el choque de este sábado lo evite. Porque pese a la distancia en la clasificación, el partido está marcado en rojo para ambos equipos. Es un todo o nada. Granotas y pericas son rivales directos por la permanencia. "Nos vamos a encontrar con el Espanyol, que es un rival muy bueno. Pero nosotras tenemos nuestras armas, jugamos en casa y deseamos afrontar el partido con esa intensidad que siempre nos ha caracterizado. También, con nuestro plan de partido para poder hacerles daño y con la idea de llevarnos los tres puntos", confió el técnico madrileño.

Anecdóticamente, en la temporada pasada, el Levante despidió el 2024 enfrentándose al Espanyol. El partido acabó con el empate a uno sobreimpresionado en el marcador y el gol granota llevó la firma de Érika González. Para más inri, el envite se disputó en Buñol. Esta vez, Andrés París se estrenará en la que es su habitual casa —frente al Barça debutó en el banquillo del Ciutat de València— y alienta a la afición: "Hago un llamamiento a nuestra afición para que vengan a animarnos. Ese aplauso cuando haces algo bien y esas palabras de ánimo son muy necesarias para el plus emocional que las jugadoras y nosotros necesitamos".

El Levante cerró 2024 ante el RCD Espanyol en Buñol / Levante UD

Los reencuentros en Navidad

En Navidad no hay mejor regalo que los reencuentros y el partido de este sábado nos dejará unos cuantos. Anna Torrodà volverá a la que fue su casa por dos temporadas, en las que creció como futbolista, pero más si cabe como persona. Porque tuvo la valentía de parar, de poner en pausa su carrera para poner para recuperar su bienestar personal. Lo consiguió y reapareció sobre el verde con el arranque liguero de la temporada 24/25. Su última como granota, porque este mismo verano se despidió de Buñol para regresar al conjunto blanquiazul. Y como si de un intercambio de cromos se tratase, Carol Marín recaló en el Levante, procedente del Espanyol. En el conjunto barcelonés, la saguntina jugó cuatro temporadas y llegó a ser capitana.