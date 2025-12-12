El Real Madrid no levanta cabeza

Al Real Madrid se le acumulan los problemas. El equipo dirigido por Xabi Alonso atraviesa horas delicadas, no solo solo por su mala dinámica deportiva, sino por la compleja situación que atraviesa el conjunto blanco a nivel físico. Entre lesionados y sancionados son hasta siete las bajas confirmadas para el choque de esta decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, en el que el cuadro merengue visita el próximo domingo al Deportivo Alavés.

Esta misma mañana han saltado las alarmas en el entorno del club. Fede Valverde y Antonio Rüdiger se han ausentado del entrenamiento de la plantilla en Valdebebas, la penúltima sesión del equipo antes de viajar a Vitoria. No mucho después se ha podido saber que el uruguayo presenta una sobrecarga en el aductor y el alemán padece molestias, por lo que su disponibilidad para el partido del próximo domingo está en el aire.

Ambos futbolistas se han sumado a la extensa lista de jugadores que arrastran problemas físicos en la plantilla dirigida por Xabi Alonso. Sin ir más lejos, Kylian Mbappé, pese a estar en la convocatoria, no disputó ni un minuto en el encuentro de Champions League que enfrentó el pasado miércoles al Real Madrid y al Manchester City. El ariete francés es otro de los futbolistas cuyo estado físico también pasa por momentos de debilidad. En su caso, el ex del Paris Saint-Germain tiene molestias en la rodilla.

Kylian Mbappé, en el banquillo antes del inicio del encuentro entre el Real Madrid y Manchester City / Juanjo Martín / EFE

Entre los nombres que aún se desconoce si podrán estar disponibles para el técnico tolosarra el domingo en Mendizorroza también están Eduardo Camavinga y David Alaba. Ninguno de los dos estuvo entre los convocados para el choque europeo, pero sin embargo, el centrocampista francés sí disputó minutos en la derrota ante el Celta.

Las bajas confirmadas

Por el momento, son hasta siete los futbolistas que no formarán parte de la expedición madridista a Vitoria. Por una parte, Dani Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander Arnold y Ferland Mendy componen la lista de lesionados, y, por otra, Endrick, Álvaro Carreras y Fran García, cumplen sus respectivas sanciones tras ser amonestados en el duelo de la pasada fecha de la competición en la que el Celta asaltó el Santiago Bernabéu con un doblete de Williot Swedberg.

Xabi Alonso está obligado a reinventarse y tendrá que hacerlo en el que seguramente sea el momento más delicado del Real Madrid en la presente temporada. El conjunto blanco acumula dos derrotas consecutivas, un hecho inédito desde el comienzo de la campaña. Además, los últimos partidos en liga dejan un balance de una victoria, una derrota y tres empates, lo que ha derivado en que en las últimas semanas la figura del técnico tolosarra haya estado en el punto de mira. Es probable que una derrota en Mendizorroza pueda dar pie a una profuda crisis en el entorno del madridismo.