El Valencia quiere buscarle las cosquillas al líder

Arañarle tres puntos al Deportivo Alavés. Ese es el objetivo que el Valencia CF tiene entre ceja y ceja para poner fin a 2025. A priori puede parecer ambicioso, ya que solo un equipo —el Villarreal CF con un doblete de la exgranota Aixa Salvador— ha conseguido superar a las vascas, pero no es imposible. El Antonio Puchades será testigo este sábado (18:00 // VCF Radio) de la capacidad que puedan tener las valencianas, terceras en la clasificación con 20 puntos en su casillero, para tumbar a las líderes en el encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de Primera Federación.

"El Puchades tiene algo diferente y eso lo tenemos que hacer valer. Desde el primer día la afición ha apretado y nosotras hemos intentado contagiarnos de ello. Pero creo que en los últimos partidos en casa han demostrado algo que hace que nuestro cien por cien salga solo", confesó Mikel Crespo, técnico del Valencia. El apoyo y aliento de la afición será necesario en la última cita del año. Más si cabe, tras la dolorosa derrota de la pasada jornada ante el Barça B. "Evidentemente el golpe del sábado fue duro por la forma en la que se dio. Creo que había muchos condicionantes para poder llevarnos los tres puntos al final, pero esto es fútbol. A veces, no salen las cosas como un quiere", zanjó.

El "mejor partido" para cerrar el año

Mikel Crespo definió el partido como "uno de los mejores". Y lo es o al menos apunta a serlo. Porque el enfrentamiento entre dos equipos que están llamados a pugnar por el ascenso tiene cartel. Y mucho. Aunque el vizcaíno recordó que en estos partidos, suele haber una alternancia en el dominio. "Por mucho que quieras imponer tu idea, sabes que el rival quiere hacer lo mismo. Por lo tanto, va a haber diferentes partidos dentro del él y tenemos que saber jugar cada uno de ellos", subrayó el técnico del Valencia. "Nosotras vamos a ir con nuestras armas. No para hacerles un partido incómodo, sino para hacerles un partido donde nosotras seamos mejores que ellas, porque creo que tenemos la capacidad para poder hacerlo, confío.

El regreso de Andrea Esteban

Las valencianas tendrán enfrente a un equipo que viene de hacer las cosas muy bien: cuatro jornadas consecutivas ganando, con nueve goles a favor y ninguno en contra. "Solo han perdido un partido y están teniendo un crecimiento importante. Desde que bajaron, en el primer año se asentaron, en el segundo estuvieron a punto de conseguir el ascenso y en el tercero para que están en su mejor momento. Saben lo que es la competición y saben lo que hacen", analizó el técnico vizcaíno. Ese equipo del que habla está liderado por una vieja conocida en Paterna: Andrea Esteban.

Como jugadora apenas lució la elástica, ya que las graves lesiones en sus rodillas —llegó a pasar por quirófano en cinco ocasiones— le obligaron a colgar las botas de forma prematura, con 23 años. Pero unos años después volvió por el Antonio Puchades. Esta vez, como entrenadora. Fueron 46 partidos los que estuvo al frente del banquillo che, hasta que llegó la inesperada destitución a principios de enero de 2023, cuando dejó al equipo en novena posición, lejos de los puestos de descenso. Por cosas de la vida, su último partido como técnica blanquinegra fue frente al Deportivo Alavés.

Duelo en las porterías

Jana Xin —Valencia CF— y Sofía Fuente —Deportivo Alavés— son las guardametas que más porterías a cero han logrado mantener en lo que va de temporada: ocho. La joven portera del conjunto che ha sido uno de los refuerzos de esta temporada, orientados a conseguir el ascenso. Llegó a la capital del Turia procedente del Alba Fundación, equipo en el que coincidió con Mikel Crespo. Pero unos años antes de aterrizar en el equipo manchego militó, precisamente, en las filas de Las Gloriosas durante tres temporadas, desde la 2020-21 hasta la 2023-24. El de este sábado no solo será un duelo clave en las porterías, sino también un choque marcado por los reencuentros.