Rooney recuerda las amenazas de muerte recibidas por su fichaje
El histórico delantero inglés y su familia fueron amenazados cuando el Manchester United pagó 30 millones al Everton para reclutarle
EFE
Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, desveló que cuando fichó por los 'Red Devils' recibió amenazas de muerte. El futbolista inglés cambió el Everton, el equipo en el que dio el salto a la fama, por el Manchester United en 2004 a cambio de algo más de 30 millones de euros. "Recibí amenazas de muerte", confirmó el exfutbolista en la cadena británica BBC. "Pintaron y destrozaron la casa de mis padres. Lo mismo pasó en la casa de mi novia".
"En esos momentos tienes que ser muy fuerte mentalmente y apoyarte en la gente que tienes cerca. Irme del Everton fue muy difícil, porque me fui al Manchester United y Liverpool y Mánchester tienen una gran rivalidad, lo que lo hizo más difícil. Mi mentalidad siempre fue 'no me importa'. Sabía lo que quería y sabía cómo llegar allí. Tuve que ser muy fuerte de mente. Era gente de mi ciudad, así que fue duro, pero pensé 'no me importa, tienes que ser egoísta y tomar decisiones'", explicó.
Kai Rooney, en la cantera del United
Sobre la diferencia entre la vida en el fútbol entonces, hace veinte años, y ahora, Rooney incidió en las redes sociales y comparó su situación con la de su hijo, Kai, que juega en la cantera del Manchester United. "La diferencia ahora son las redes sociales. Cuando era joven, yo salía en los periódicos y la gente en Liverpool me conocía. Ahora veo a mi hijo, que tiene 16 años y está en redes sociales. Juega para el United, está patrocinado por Puma y hay miles de personas que le ven jugar. A mí no me pasaba eso", apuntó.
