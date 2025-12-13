DV7 Management amplía fronteras e inaugura una nueva sede en Argentina

La agencia de representación DV7 Management amplía sus miras y confirma su crecimiento en el mundo futbolístico abriendo una nueva sede al otro lado del Atlántico. La empresa valenciana inaugura una nueva oficina en Argentina, una de las mecas del universo del balompié, que será comandada por una auténtica leyenda como Claudio ‘El Piojo’ López. Acompañado por el abogado Lucas Pittinari, DV7 tendrá agranda su presencia en territorio sudamericano tras conquistar, a base de profesionalidad, dedicación y trabajo, Brasil y Colombia mediante una red de operaciones asentada en México o Estados Unidos.

Claudio junto a Lucas Pittinari. / SD

Cofundada por David Villa y Víctor Onate, DV7 Management se asienta como unas de las agencias de representación de referencia a nivel mundial a través de la especialización en la representación y desarrollo integral de carrera de futbolistas y entrenadores, la formación de talento en diferentes academias con metodología propia en Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, y en la gestión de la comunicación de los propios internacionales. Con su aterrizaje en Argentina, DV7 pretende seguir los mismos patrones: acompañar e instruir a profesionales del fútbol en un país caracterizado por ser una de las cunas de talento más boyantes del universo del balompié.

Ilusión por el nuevo proyecto

A pesar de dar sus primeros pasos en Argentina, el liderazgo de un referente como Claudio ‘Piojo’ López, sumado a las herramientas, al trabajo y a la dedicación de DV7 Management, ya arrastra a profesionales que quieren crecer bajo su asesoramiento. Jugadores como Ramiro Hernandes (Belgrano), Guillermo Barros Schelotto (técnico de Vélez Sarsfield), o su hijo Nicolás Barros Schelotto (Gimnasia y Esgrima La Plata), son solo algunos ejemplos del vínculo creciente entre DV7 y el fútbol argentino. Claudio, por su parte, se mostró “muy ilusionado con este proyecto. Argentina tiene un potencial enorme y DV7 aporta una visión global, profesional y cercana que puede marcar la diferencia en la carrera de muchos futbolistas”, afirmó en los canales de comunicación de DV7 Management.