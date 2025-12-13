El FC Barcelona al acecho de la cláusula del futbolista del RCD Mallorca, Jan Virgili

El RCD Mallorca firmó al futbolista Jan Virgili procedente del Barça Atlétic por 3,5 millones de euros. Sin embargo, dentro de esta operación se incluyeron una serie de claúsulas que complicarían su estancia en Son Moix. El conjunto blaugrana no ha perdido el control total del jugador y mantiene el 50 % de sus derechos, consiguiendo una buena suma si el conjunto bermellón se decide a venderlo tras su buen rendimiento en este curso liguero. Además, el FC Barcelona introdujo una cláusula de recompra que permitiría a los culés traer de vuelta a la perla mallorquina.

La situación Barça-Mallorca

Primero, el Barça pidió más de cuatro millones por el 50% de los derechos de Jan al Mallorca. El jugador, tenia otras propuestas interesantes como Almería, que ofrecían casi tres millones por su fichaje. El Mallorca, de primeras, no llegaba a los dos millones. Y en esas empezó un pulso con Deco que se alargó en el tiempo. Los dos clubes finalmente llegaron a un acuerdo cercano a los 3,5 millones por el traspaso, pero el Barça se aseguró mantener un 50% de sus derechos. Es decir, si el Mallorca vende al futbolista en el futuro, el Barça se llevará la mitad del traspaso. Pero no solo eso, el club azulgrana también anunció que el acuerdo también incluía un derecho de tanteo.

Jan Virgili con la camiseta del Barça Atlétic / RRSS FC Barcelona

Esto significa que el Barça no puede recuperar al futbolista de manera unilateral, pero que si el Mallorca decide venderlo, igualando la cantidad del club que quiera ficharlo, el club azulgrana se quedaría con el extremo. En el club vermellón no tardó en convertirse en una pieza básica: es el extremo más desequilibrante del equipo y suma ya dos asistencias.

El futbolista de Vilassa de Mar es una de las sensaciones de la competición y está en la mira de varios equipos de la competición doméstica. Con 4 asistencias en 10 encuentros el extremo bermellón destaca por ser un extremo rapidísimo y vertical, con un buen regate y cambio de ritmo, siendo un jugador potente, desequilibrante y con mucha personalidad que brilla en Mallorca y la selección Sub-21, a pesar de su juventud.

La Absoluta observa

De hecho, el exblaugrana esta incluso en ojos del seleccionador español Luis de la Fuente. "Es un chico muy interesante y que lo está haciendo muy bien con la sub-21", ha comentado sobre el extremo catalán. Y no le falta razón, Su periplo en el Mundial ha sido notable, sin unos números extraordinarios, pero sí razonablemente buenos con un gol y una asistencia en 5 partidos, de los cuales, por cierto, ha sido titular en 4. Además, en cuanto a sensaciones, ha dado un paso hacia adelante siendo de los hombres más destacados en la parcela ofensiva de la Rojita.

Jan Virgili con la camiseta de la Selección Española en el Mundial sub 20 / Teledeporte

Un valor en alza

Toda esta suma de variables ha hecho que el jugador propiedad del Mallorca se revalorice a unas cantidad notables. El extremo catalán comenzó su andadura entre los soldados de Jagoba Arrasate con un valor de 3 millones de euros, pero esta valoración cambiaría tras su ya comentado desempeño en el Mundial Sub-20, llegando a los 10 millones. Su última actualización fue justamente ayer, ascendiendo a 12 millones y demostrando su buen rendimiento en aumento de la joya bermellona.