La inoperancia del sistema FVS salvó al Levante de quedarse con una menos

El fútbol ‘tradicional’ salvó al Levante UD. Ese que se jugaba hace unos días contados, como bien se dice. La inoperancia del Sistema de Football Video Support, implantado en Liga F esta temporada, evitó que se revisase la posible roja a Sintia Cabezas. Las granotas iban por detrás en el marcador, la ansiedad por cambiar las tornas creció y las jugadas de ataque se precipitaron. Rai Carrasco puso un centro desde la izquierda, Ana Franco peinó hacia atrás y Cabezas entró para rematar con los tacos por delante, llevándose por el camino a Paula Perera. La jugadora blanquiazul cayó al suelo adolorida y la colegiada del partido, María Planes, no se lo pensó dos veces: amarilla para la colombiana.

El banquillo del RCD Espanyol no lo consideró suficiente. Júlia Guerra tampoco, ya que desde el verde avisó al equipo de que debían revisar la jugada para cambiar el color de la tarjeta. Y así fue. Sara Monforte solicitó la revisión, pero cuando Planes se acercó al monitor reunió a los dos entrenadores para explicarles que el sistema de videoarbitraje no funcionaba. "Ha sido ahora, antes sí que funcionaba", explicó la árbitra ante el gesto de incredulidad tanto de la técnica perica como de Andrés París.

Unos minutos sin FVS

El enfado de Monforte fue especialmente visible, incapaz de comprender que no se pudiese revisar la acción con todo lo que había —y sigue habiendo— en juego. Porque el Levante podría haberse quedado con una jugadora menos —si así lo hubiese considerado la árbitra— durante los últimos 20 minutos de tiempo reglamentario. El tramo final del partido ya contó con el sistema FVS, que en el minuto 78 volvió a entrar en funcionamiento. María Planes tuvo que utilizarlo en el tiempo de añadido a petición, de nuevo, del equipo blanquiazul. Forcejeo dentro del área levantinista entre Tere Mérida y Mar Tórras, que la colegiada no consideró suficiente.

El Levante no reaccionó

La amarilla de Sintia Cabezas llegó en una de las tantas intentonas del Levante por darle la vuelta al resultado —o, por lo menos, de devolver la igualdad en el marcador—. Pero ni la propia Sintia Cabezas, que frente al Athletic fue una de las principales armas ofensivas, ni Érika González ni Inés Rizo ni Rai Carrasco ni Ana Franco lograron encontrarse con el gol. Este sábado las granotas han tenido ocasiones de todos los colores y, una vez más, las han desaprovechado todas. Otro partido que se pierde por la mínima y otro partido que se recordará en las últimas jornadas. Si la permanencia sigue estando en juego, claro.