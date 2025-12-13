Luis García Plaza, entre los cuatro candidatos para el banquillo de la Real Sociedad

Luis García Plaza es uno de los entrenadores más apetecibles del mercado de agentes libres. Sus grandes temporadas en el Mallorca y en el Alavés lo sitúan como un seguro para revertir situaciones críticas y una figura sobre la que construir un proyecto. El Levante, sin ir más lejos, peleó por sus servicios tras la destitución de Julián Calero, pero no se llegó a un punto de entendimiento, provocando indefinición e intranquilidad en un Ciutat de València donde se sigue buscando recambio.

Luis García Plaza, opción para la Real Sociedad. / EFE

Pese a ello, a Luis García Plaza no le faltan pretendientes. Y más, en una Primera División donde existen diferentes banquillos cuyos resultados deportivos no están siendo positivos. Es el caso de la Real Sociedad y el de Sergio Francisco, muy tocado después de caer derrotado contra el Girona y dejar su futuro pendiendo de un hilo. El club donostiarra, de hecho, plantea su destitución y otea el mercado de entrenadores con Luis García Plaza como una de sus opciones, según informó ‘Mundo Deportivo’.

Otros tres candidatos

El nombre del ex entrenador del Levante no es el único que está sobre la mesa del Reale Arena. Además de ‘Luisgar’, el cásting de entrenadores para sustituir a Sergio Francisco lo completan Francisco Javier García Pimienta, Pellegrino Matarazzo y Thiago Motta, el favorito en las oficinas de la Real Sociedad tras clasificar al Bolonia para la Champions y dar el salto a una Juventus donde no consiguió dar con la tecla. A la espera de si destituyen a Sergio Francisco o le dan una última bala contra el Levante, la Real Sociedad valora nombres para su banquillo y Luis García es uno de los candidatos.