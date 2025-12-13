OFICIAL: Se suspenden todos los partidos de este domingo en Valencia

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana informa de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para el domingo, 14 de diciembre en la provincia de Valencia con motivo de la alerta naranja decretada por AEMET para estas zonas.

Además, suspende también los partidos de mañana en otras provincias (Alicante y Castellón) que impliquen desplazamiento por la provincia de Valencia.

La suspensión de los partidos para mañana también incluye a todos los previstos para la Copa Federació Alsacargo en las instalaciones de El Planter.