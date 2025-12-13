La Real mueve ficha: cumbre entre Aperribay y Bretos para relevar a Sergio Francisco

La Real Sociedad vive horas convulsas. Lo que hace apenas unas semanas parecía una etapa de estabilidad deportiva se ha transformado en una crisis abierta que apunta directamente al banquillo. La derrota del pasado viernes ante el Girona (1-2), un rival que llegaba en puestos de descenso, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Según informa Noticias de Gipuzkoa, el presidente Jokin Aperribay y el director de fútbol Erik Bretos mantuvieron varias reuniones tras el encuentro y tomaron la decisión de prescindir de Sergio Francisco como entrenador del primer equipo.

Con solo 16 puntos en la clasificación y peligrosamente cerca de la zona baja, la Real Sociedad ha pasado de mirar hacia Europa a verse envuelta en una lucha inesperada por la permanencia. Un escenario que ha precipitado una cumbre de urgencia en el club donostiarra y que deja al actual técnico con las horas contadas.

De la racha positiva al desplome en tres jornadas

El contexto explica la magnitud del giro. La Real llegaba al partido frente al Villarreal encadenando cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, mostrando solidez y competitividad. La caída ante los 'groguets' (2-3), en un final cruel y con sensación de injusticia, se interpretó como un accidente.

SAN SEBASTIÁN, 30/11/2025.- Celebración del gol de Gonçalo Guedes (c-i), de la Real Sociedad, durante el partido liguero que enfrentó a la Real Sociedad y al Villarreal en el estadio Anoeta en San Sebastián, este domingo. EFE/Javier Etxezarreta / Javier Etxezarreta / EFE

Sin embargo, los posteriores tropiezos ante el Deportivo Alavés (1-0) y, especialmente, frente al Girona han cambiado por completo la percepción interna y externa. El equipo no solo ha perdido resultados, sino también sensaciones, y la confianza en el proyecto de Sergio Francisco se ha erosionado rápidamente en los despachos de Anoeta.

Dos reuniones clave tras el partido

La noche del viernes fue distinta a cualquier otra. Aperribay alteró una de sus rutinas habituales tras los partidos en casa. En lugar de esperar en el palco a que los jugadores abandonaran el césped, el presidente bajó al antepalco para mantener una primera conversación con Erik Bretos nada más terminar el choque.

Posteriormente, Aperribay se dirigió a los vestuarios y, tras ese paso, volvió a reunirse con el director de fútbol. Dos conversaciones, en distintos escenarios, que habrían servido para consensuar una decisión de gran calado: el relevo en el banquillo de la Real Sociedad. La conclusión estaría clara; lo que resta ahora es definir el cómo y el cuándo.

El dilema: esperar o destituir de inmediato

Con la decisión tomada, el club maneja distintos escenarios. Uno de ellos pasa por mantener a Sergio Francisco al frente del equipo hasta el próximo compromiso liguero frente al Levante en el Ciutat de València. Entre medias, la Real debe disputar un partido de Copa del Rey este martes ante el Eldense, lo que complica los tiempos.

Real Sociedad - Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Esta opción permitiría aprovechar el parón navideño para buscar con calma un nuevo entrenador y ejecutar el cambio sin sobresaltos. No obstante, también existe la posibilidad de un cese inmediato, colocando a un técnico interino mientras se negocia con el sustituto definitivo.

Ansotegi y Agirretxe, soluciones desde Zubieta

En caso de optar por una destitución ya, los nombres que aparecen sobre la mesa proceden del Sanse. El primero es Jon Ansotegi, actual entrenador del filial, una figura de la casa con conocimiento profundo de la estructura del club. La segunda opción es Agirretxe, segundo técnico del Sanse y otro perfil plenamente identificado con la Real Sociedad.

El objetivo del club sería encontrar una solución provisional sin desatender al filial, evitando dejar “huérfano” al segundo equipo en plena competición. Zubieta, una vez más, aparece como la principal fuente de recursos en un momento crítico.

La situación de Sergio Francisco parece irreversible. Salvo giro inesperado, la Real Sociedad afronta un nuevo cambio de entrenador en un momento delicado de la temporada. Las próximas horas y días serán decisivos para conocer el calendario exacto de una destitución que, según las informaciones publicadas, ya está decidida en la cúpula del club.